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Держгоспліси відмовились від 12,9 га мисливських угідь на Миколаївщині

Депутати Миколаївської обласної ради припинила право на користування мисливськими угіддями площею 12 911,89 га, які перебували у віданні ДСГП «Ліси України» (філія «Баштанське лісове господарство»).

Рішення було прийняте під час позачергової сесії облради у четвер, 19 грудня, пишуть «МикВісті».

У проєкті рішення попередньо вказувалось, що необхідність виникла через добровільну відмову користувача. Угіддя були передані підприємству відповідно до рішення обласної ради у 2012 році, яке тепер визнано таким, що втратило чинність.

Під час сесії перший заступник начальника управління Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства пояснив, що у листі з обґрунтуванням про відмову йшлось про економічну складову.

— Звернулись з відмовою частини мисливських угідь. Направлено лист з обґрунтуванням, в якому зрозуміло, чому вони відмовляються. Це спирається в економічну складову. Територія далеко від центру, відділена від основного масиву, оскільки Південний лісовий офіс є одним з найбільших користувачів Миколаївської області, — сказав Богдан Лозян.

Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства має вжити заходів щодо розірвання договору з Баштанським лісгоспом відповідно до законодавства.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони довкілля та раціонального природокористування.

Нагадаємо, у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області створять три нових заповідники місцевого значення: ландшафтні заказники «Лук’янівський» та «Баратівка», а також ботанічну памʼятку природи «Каркас Миколи Леонтовича». Ці території отримали охоронний статус.

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