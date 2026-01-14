На Миколаївщині та Одещині стало більше вовків, лисиць і шакалів: їх відстрілюватимуть

На Миколаївщині та Одещині відстрілюватимуть диких вовків, лисиць і шакалів. Ілюстративне фото: УНІАН

На Миколаївщині та Одещині кількість вовків, шакалів і лисиць у мисливських угіддях перевищила допустимі норми у 2,5 рази. Тому диких хижаків будуть відстрілювати.

Про це повідомили у «Південному лісовому офісі» — філії державного підприємства «Ліси України».

Найбільше перевищення норм фіксують у Подільській, Сарацькій та Одеській мисливських дільницях Одеської області та Очаківській дільниці Миколаївської області.

Фахівці пояснюють, що різке зростання чисельності хижаків пов’язане з повною забороною полювання з початку повномасштабного вторгнення.

Відстріл буде проводитися до кінця лютого 2026 року у світлу пору доби та лише в робочі дні затвердженими бригадами мисливців під наглядом представників «Південного лісового офісу». Впольованих тварин направлятимуть на державну ветеринарно-санітарну експертизу.

«Відстріл вовків, шакалів, лисиць проводиться у межах заходів із регулювання чисельності дикої фауни з метою запобігти поширенню сказу та підвищення безпеки населення, а також для підтримки екологічної рівноваги. Нерегульована кількість хижаків загрожує нападами на людей і свійських тварин та стрімким розповсюдженням випадків сказу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області. В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження.

22 грудня Світлана Федорова прийшла до будівлі Миколаївської обласної ради, аби застати на робочому місці Дениса Андрєєва. Однак голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що його заступник Денис Андрєєв не виходить із ним на звʼязок.

За кілька днів до цього, 18 грудня, Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам. Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.