 У міськраді розповіли, на якому етапі зараз будівництво нового укриття для школи у Варварівці

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Головна Новини Суспільство 15:10, 04 вересня, 2026

У міськраді розповіли, на якому етапі зараз будівництво нового укриття для школи у Варварівці

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

У Варварівці будують нове протирадіаційне укриття для ліцею №61. Залізобетонну конструкцію вже зібрали, а всередині облаштовують приміщення та готуються монтувати інженерні мережі.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

В укритті вже встановили резервуар для питної води, облаштували каналізацію та систему очищення стічних вод. Паралельно будівельники оздоблюють приміщення. Після цього мають змонтувати інженерні мережі.

Проєкт передбачає й оновлення території біля ліцею: тут планують відремонтувати доріжки, стадіон і дитячі майданчики, а також провести озеленення.

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

Хід будівництва перевірили міський голова Олександр Сєнкевич, його заступник Сергій Коренєв, керівник управління капітального будівництва Олексій Савчук, а також представники офісу UNOPS в Україні та Офісу посольства Данії в Миколаєві.

— Все відбувається за графіком, якість робіт відповідає заявленим критеріям. Мені дуже сподобалось, я сподіваюся, що до кінця цього року все буде завершено, і діти зможуть отримувати в цій школі освіту офлайн», — зазначив міський голова.

Замовником робіт є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, а сам проєкт реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансової підтримки Уряду Данії в межах ініціативи «Відновлення житла та соціальної інфраструктури».

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаУ Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

Нагадаємо, що будівництво протирадіаційного укриття для ліцею №61 розпочали у січні. Завершити всі роботи та здати об'єкт в експлуатацію обіцяють до кінця 2026 року.

Раніше керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук на брифінгу 22 січня повідомляв, що уряд Данії фінансує зведення нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61.

Варто зазначити, що у мікрорайоні Варварівка знаходиться два навчальних заклади — ліцей №60 та ліцей №61. У 60 ліцеї почалося будівництво нового корпусу на місці зруйнованого російською ракетою. Нове будівництво передбачає також наявність укриття, але наразі роботи призупинили.

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Водночас заступниця директора ліцею №60 Тетяна Мартиченко повідомляла «МикВісті», що через відсутність укриття ліцей не може навчати дітей в очному або змішаному форматі.

Але проблема зі шкільним укриттям більша, повідомила вона, адже на увесь мікрорайон Варварівка немає жодного.

«Наш ліцей і гімназія №61 позбавлені можливості будь-якого формату навчання, окрім дистанційного. Якщо у Миколаєві батьки можуть обрати інший заклад, де є очне навчання або змішана форма, то ми такої можливості не маємо. Нам не дали ніяких альтернатив, щоб ми могли обирати. Де ж тоді соціальна справедливість і рівність?», — пояснила вона.

Читайте також статтю «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

Автори
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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