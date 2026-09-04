У міськраді розповіли, на якому етапі зараз будівництво нового укриття для школи у Варварівці

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

У Варварівці будують нове протирадіаційне укриття для ліцею №61. Залізобетонну конструкцію вже зібрали, а всередині облаштовують приміщення та готуються монтувати інженерні мережі.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

В укритті вже встановили резервуар для питної води, облаштували каналізацію та систему очищення стічних вод. Паралельно будівельники оздоблюють приміщення. Після цього мають змонтувати інженерні мережі.

Проєкт передбачає й оновлення території біля ліцею: тут планують відремонтувати доріжки, стадіон і дитячі майданчики, а також провести озеленення.

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

Хід будівництва перевірили міський голова Олександр Сєнкевич, його заступник Сергій Коренєв, керівник управління капітального будівництва Олексій Савчук, а також представники офісу UNOPS в Україні та Офісу посольства Данії в Миколаєві.

— Все відбувається за графіком, якість робіт відповідає заявленим критеріям. Мені дуже сподобалось, я сподіваюся, що до кінця цього року все буде завершено, і діти зможуть отримувати в цій школі освіту офлайн», — зазначив міський голова.

Замовником робіт є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, а сам проєкт реалізує Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансової підтримки Уряду Данії в межах ініціативи «Відновлення житла та соціальної інфраструктури».

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрада

Нагадаємо, що будівництво протирадіаційного укриття для ліцею №61 розпочали у січні. Завершити всі роботи та здати об'єкт в експлуатацію обіцяють до кінця 2026 року.

Раніше керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук на брифінгу 22 січня повідомляв, що уряд Данії фінансує зведення нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61.

Варто зазначити, що у мікрорайоні Варварівка знаходиться два навчальних заклади — ліцей №60 та ліцей №61. У 60 ліцеї почалося будівництво нового корпусу на місці зруйнованого російською ракетою. Нове будівництво передбачає також наявність укриття, але наразі роботи призупинили.

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Водночас заступниця директора ліцею №60 Тетяна Мартиченко повідомляла «МикВісті», що через відсутність укриття ліцей не може навчати дітей в очному або змішаному форматі.

Але проблема зі шкільним укриттям більша, повідомила вона, адже на увесь мікрорайон Варварівка немає жодного.

«Наш ліцей і гімназія №61 позбавлені можливості будь-якого формату навчання, окрім дистанційного. Якщо у Миколаєві батьки можуть обрати інший заклад, де є очне навчання або змішана форма, то ми такої можливості не маємо. Нам не дали ніяких альтернатив, щоб ми могли обирати. Де ж тоді соціальна справедливість і рівність?», — пояснила вона.

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