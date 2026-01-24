У Варварівці почали будувати нове укриття у 61 школі за гроші Данії

Місце майбутнього укриття, скриншот з презентації Управління капбудівництва

Уряд Данії фінансує будівництво нового протирадіаційного укриття в миколаївському ліцеї №61 — це буде перше шкільне укриття у мікрорайоні Варварівка.

Про це сказав керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук на брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

— Цей об'єкт ще не був в медійному просторі — будівництво протирадіаційного укриття в гімназії №61. Цей об'єкт також реалізується за допомогою данських партнерів та команди ЮНОПС. Протягом минулого року була розроблена проєктна документація і отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт. Наразі розпочаті земельні роботи — заглиблене протирадіаційне укриття. Ці роботи тільки тільки на початковій стадії. Це нове будівництво, тому роботи займатимуть не місяць, не два. Ми розуміємо, що це буде досить тривалий час, — сказав Олексій Савчук.

Варто зазначити, що у мікрорайоні Варварівка знаходиться два навчальних заклади — ліцей №60 та ліцей №61. У 60 ліцеї почалося будівництво нового корпусу на місці зруйнованого російською ракетою. Нове будівництво передбачає також наявність укриття, але наразі роботи призупинили.

Водночас заступниця директора ліцею №60 Тетяна Мартиченко повідомляла «МикВісті», що через відсутність укриття ліцей не може навчати дітей в очному або змішаному форматі.

Але проблема зі шкільним укриттям більша, повідомила вона, адже на увесь мікрорайон Варварівка немає жодного.

«Наш ліцей і гімназія №61 позбавлені можливості будь-якого формату навчання, окрім дистанційного. Якщо у Миколаєві батьки можуть обрати інший заклад, де є очне навчання або змішана форма, то ми такої можливості не маємо. Нам не дали ніяких альтернатив, щоб ми могли обирати. Де ж тоді соціальна справедливість і рівність?», — пояснила вона.

