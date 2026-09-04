«Кадровий потенціал критичний», — депутатка облради заявила про нестачу медиків у лікарнях Миколаївщини

У облраді обговорили реформу лікарень Миколаївщини та проблему нестачі медиків. Фото: архів МикВісті

На Миколаївщині лікарням бракує медиків, а частина молодих спеціалістів після інтернатури не приходить працювати в заклади області.

Про проблему розповіла завідувачка інфекційним відділенням лікарні у Первомайську, депутатка облради від фракції «ЄС» Олена Масалітіна під час онлайн-обговорення проєкту спроможної мережі Миколаївської області на засіданні профільної комісії облради, пишуть «МикВісті».

За її словами, кадрова проблема зараз критична. І якщо під час формування спроможної мережі лікарень просто визначити, які відділення мають працювати в тому чи іншому закладі, але не забезпечити їх лікарями, реформа не спрацює.

— У нас головна зараз проблема — це забезпечення кадрами. Кадровий потенціал зараз слабкий в лікарнях, куди не копни, він критичний. Ви бачите, як у нас в державі говорять про те, що вони хочуть запросити з Філіппін спеціалістів. Слухайте, давайте ми будемо думати, як ми зацікавимо своїх спеціалістів, — сказала Олена Масалітіна.

Вона зазначає, що проблема починається ще на етапі підготовки молодих лікарів. Частина інтернів після навчання не приходить працювати в медзаклади, де вони проходили підготовку.

Олена Масалітіна вважає, що одним із способів залучити медиків може бути забезпечення їх житлом. При цьому, за її словами, йдеться саме про нормальні умови проживання, а не про кімнату десь на території лікарні.

— Молодого спеціаліста ми можемо зацікавити чим? Це житло. Житлом, а не проживанням на території якогось відділення, просто в кімнатці, яка не використовується. Це не житло. Житло — це якраз те, що мають надавати спеціалістам. Не важливо, молодим спеціалістам чи ні. Спеціалісти, які прийдуть і будуть виконувати якісно свою роботу, — зазначила депутатка.

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Ще одним стимулом вона назвала додаткові виплати медикам. Водночас Масалітіна наголосила, що можливості місцевих бюджетів обмежені, а кілька мільйонів гривень для лікарні не вирішують проблему.

— То, що каже Тетяна Демченко, дали 5 млн грн— та це не про що взагалі. Тобто місцева рада — що, 5 млн? Це не кошти. Воно звучить начебто і багато, але якщо ми розподілимо на зарплатню, а зарплатня теж вона не змінюється, то цього недостатньо, — пояснила Олена Масалітіна.

Вона також звернула увагу на різницю між нарахованою зарплатою та сумою, яку медики фактично отримують. За її словами, лікарі працюють на кілька ставок, але навіть за такого навантаження їхній дохід залишається невисоким. Окремо депутатка згадала про медсестер та молодший медичний персонал.

Олена Масалітіна вважає, що під час формування мережі потрібно дивитися і на навантаження різних спеціалістів.

— Хірург, який стоїть, працює на ногах і день і ніч, і анестезіологи — їм низький уклін. І ми їх будемо прирівнювати до кого? До сімейної медицини? Ну то, мабуть, у них різне навантаження, — сказала вона.

Олена Масалітіна також зазначила, що її лікарня фактично обслуговує кілька районів області, тому під час реорганізації медичної мережі важливо не створити ситуацію, коли пацієнту доведеться їхати надто далеко за необхідною допомогою.

Водночас депутатка заявила, що не ставить під сумнів саму необхідність кластеризації. За її словами, область має мати надкластерні, кластерні та загальні заклади, але кожен із них повинен бути забезпечений спеціалістами.

— Кластерність у мене не викликає взагалі ніяких питань. Вона має бути. Вона реально має бути. Має бути надкластерний заклад, мають бути кластерні заклади, загальні і ті, які може утримувати територіально міська рада чи селищні ради. Але без спеціалістів ніхто ніякої сили не має, — підсумувала Олена Масалітіна.

Нагадаємо, що у медичних закладах Миколаївської області бракує 480 лікарів. Найбільше регіон потребує сімейних лікарів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Найбільший кадровий голод спостерігається у сільських громадах. Серед багатопрофільних лікарень найнижчий рівень укомплектованості мають Врадіївська центральна районна лікарня — 36,9%, Братська лікарня — 37,7%, Новоодеська багатопрофільна лікарня — 40%, а також медзаклади Березнегуватого, Очакова, Снігурівки та Арбузинки, де заповнено менше половини лікарських посад.

Схожа ситуація і в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Найнижчі показники мають громади Бузького, Братського, Коблевого, Арбузинки, Нової Одеси та Кривого Озера.

Для працевлаштування на Миколаївщині підготували 200 місць для лікарів-інтернів. Але обрали область тільки 44 випускники через різні фактори, зокрема безпекові.