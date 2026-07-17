 Для шкіл і дитсадків Миколаєва за ₴1,7 млн встановлять інвертори й акумулятори — гроші надає ЮНІСЕФ

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Головна Новини Самоврядування 12:00, 17 липня, 2026

Для шкіл і дитсадків Миколаєва за ₴1,7 млн встановлять інвертори й акумулятори — гроші надає ЮНІСЕФ

У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, архівне фото «МикВісті»У Миколаєві відкрили цифровий освітній центр на базі ліцею № 38, архівне фото «МикВісті»

Управління освіти Миколаєва оголосило два тендери на встановлення систем резервного живлення у 13 закладах освіти. Загальна очікувана вартість робіт — 1,7 мільйона гривень, гроші надає ЮНІСЕФ.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться не про закупівлю самих інверторів та акумуляторів, а переважно про їх встановлення та підключення. Підрядники мають змонтувати системи, прокласти кабелі, встановити електрощити, автомати захисту та інше допоміжне обладнання, а після цього налаштувати й запустити резервне живлення.

Один тендер вартістю 890,9 тисячі гривень охоплює шість закладів:

  • дитсадки №143 і №148;
  • гімназії №56 і №57;
  • ліцей №58;
  • ліцей «Академія дитячої творчості».

За другим тендером на 803,1 тисячі гривень роботи проведуть у семи закладах:

  • дитсадку №112;
  • ліцеях №2, №19, №42, №53 і №55;
  • гімназії №36.

У більшості закладів планують встановити по одному гібридному інвертору потужністю 15 кіловатів і три акумулятори. У ліцеях №2 та №19 передбачений монтаж по чотири акумулятори до вже наявних систем. У ліцеї №53 також демонтують старий інвертор перед встановленням нового.

Завершити всі роботи мають до 15 вересня 2026 року.

До цього повідомлялося, що для шкіл і дитячих садків планують закупити 17 комплектів інверторів із акумуляторними батареями. Їх встановлять в укриттях, навчальних кабінетах і приміщеннях, де працюють автономні системи опалення.

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Тоді в Управлінні освіти «МикВісті» пояснили, що обладнання потрібне для роботи закладів під час перебоїв з електропостачанням. Зокрема, інвертори мають забезпечити живлення укриттів, інтернету та систем автономного опалення.

За даними управління освіти, зараз інверторами та акумуляторами вже забезпечені 43 дитсадки та 48 шкіл, які працюють в очному або змішаному форматі. Вони допомагають підтримувати роботу укриттів і частково забезпечують доступ до інтернету під час відключень.

«Альтернативне джерело електроенергії (інвертор та акумулятор) не забезпечує базових потреб всієї будівлі закладів для навчання. Тому необхідність в таких резервних джерелах залишається актуальною», — додали там.

Нагадаємо, станом на початок березня у Миколаєві працюють 64 школи, з яких 43 навчаються очно, 9 у змішаному форматі та 12 дистанційно.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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