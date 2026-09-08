 За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молнією»

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Головна Новини Оборона 7:36, 08 вересня, 2026

За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молнією»

Обстріл Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстраціїОбстріл Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби, 7 вересня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed» та «Гербера».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Окремо під удар потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Росіяни атакували її трьома FPV-дронами та ударним безпілотником «Молнія». За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 5 вересня внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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