За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молнією»

Обстріл Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби, 7 вересня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed» та «Гербера».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Окремо під удар потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Росіяни атакували її трьома FPV-дронами та ударним безпілотником «Молнія». За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 5 вересня внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.