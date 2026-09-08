За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», FPV-дронами та «Молнією»
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Минулої доби, 7 вересня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed» та «Гербера».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Окремо під удар потрапила Очаківська громада Миколаївського району. Росіяни атакували її трьома FPV-дронами та ударним безпілотником «Молнія». За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 5 вересня внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.
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