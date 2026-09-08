 За добу на Миколаївщині горіли будинок, човновий бокс і вантажівка з овочами

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Головна Новини Інциденти 11:11, 08 вересня, 2026

За добу на Миколаївщині горіли будинок, човновий бокс і вантажівка з овочами

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Упродовж 7 вересня на території Миколаївської області рятувальники загасили 10 пожеж. Дві з них виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У селі Кам’яна Балка Первомайського району в житловому будинку загорілися диван та підлога. Ще одна пожежа сталася у селі Шевченкове Баштанського району — там зайнялася будівля, яка наразі не використовується.

У Миколаєві на човновій станції загорілися побутові речі в одному з човнових боксів. До приїзду рятувальників місцеві мешканці самостійно загасили вогонь.

Ще одна пожежа виникла на транспорті. На трасі Н-14 на виїзді з Миколаєва загорівся причіп вантажівки DAF, завантажений овочами. Вогнеборці ліквідували займання на площі 10 квадратних метрів. Інші пожежі сталися в екосистемах. Загальна площа горіння перевищила 2 гектари.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього в Миколаївській області рятувальники загасили 9 пожеж. В одній із них постраждала жінка.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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