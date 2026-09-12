 На Миколаївщині Chevrolet врізався в дерево: постраждали двоє людей

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Головна Новини Інциденти 17:19, 12 вересня, 2026

На Миколаївщині Chevrolet врізався в дерево: постраждали двоє людей

На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції Миколаївщини

На Миколаївщині вранці 12 вересня автомобіль Chevrolet з’їхав з дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії постраждали водійка та пасажир.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

ДТП сталася близько 4:00 на польовій дорозі між селами Зарічне та Підлісне Новоодеської громади.

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За попередніми даними поліції, 28-річна водійка не впоралася з керуванням. Автомобіль виїхав за межі дороги та врізався в дерево.

Водійка та її 42-річний пасажир отримали травми. Їх госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Поліція встановлює всі обставини аварії.

На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції Миколаївщини
На польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції МиколаївщиниНа польовій дорозі біля Нової Одеси легковик врізався в дерево. Фото поліції Миколаївщини

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмувалися четверо людей. ДТП сталася на трасі М-05 «Одеса — Київ» неподалік Кривого Озера ввечері 11 вересня.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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