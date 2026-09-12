У Коблевому через вибух міни загинуло подружжя, їхня донька поранена. Фото з архіву МикВісті

У Коблевому Миколаївської області вдень 12 вересня в акваторії Чорного моря вибухнула протидесантна міна. Внаслідок вибуху загинуло подружжя, ще двоє людей постраждали.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 16-річна донька отримала поранення. Їй надали медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

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Також постраждала 40-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

В ОВА наголосили, що ділянка узбережжя, де сталася трагедія, була закрита та огороджена, а на ній встановили попередження про мінну небезпеку. За інформацією адміністрації, люди перетнули огородження.

В ОВА закликали не ігнорувати огородження та попереджувальні знаки, не заходити на закриті ділянки узбережжя та у воду.

«Сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним», — наголосили в ОВА.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. Так у серпні на пляжі Коблевого вибухнула міна. Внаслідок цього загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що люди попри заборону знаходять «лазівки», щоб потрапити на закриті пляжі Миколаївської області. Однак заборона на відвідування узбережжя діє вздовж усієї прибережної території області, а не лише в Коблевому.

В Коблевому на Миколаївщині попри заборону на купання відпочивальники другий рік поспіль плавають у морі. Офіційно пляж закритий, проте люди у соцмережах розповідають, що проходять через базу відпочинку, яка відкрила доступ.