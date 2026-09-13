 Чотири вантажівки на Миколаївщині намагалися об'їхати ваговий комплекс — один почав скидати зерно на дорогу

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Головна Новини Інциденти 15:20, 13 вересня, 2026

Чотири вантажівки на Миколаївщині намагалися об'їхати ваговий комплекс — один почав скидати зерно на дорогу

Водій висипав зерно з перевантаженої вантажівки на Миколаївщині. Фото: УкртрансбезпекаВодій висипав зерно з перевантаженої вантажівки на Миколаївщині. Фото: Укртрансбезпека

Чотири вантажівки MAN на Миколаївщині намагалися об’їхати комплекс автоматичного зважування в русі WIM-52. Під час перевірки у транспорту зафіксували перевищення допустимої ваги.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Інспектори Укртрансбезпеки разом поліцією перевірили автомобілі. Водіям запропонували проїхати до найближчого пункту габаритно-вагового контролю. Там у всіх чотирьох вантажівок зафіксували перевищення загальної маси — від 10% до 40%.

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Крім того, під час перевірки у двох водіїв не було необхідних для перевезень документів. Один з водіїв намагався уникнути відповідальності за перевантажену вантажівку. Він почав вивантажувати частину вантажу на дорогу. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол.

До усунення порушень усі вантажівки заблокували. Їм дозволили їхати лише після перевантаження надлишкового вантажу та повторного зважування. Загальна сума штрафу за виявлені порушення становить 238 тисяч гривень.

Нагадаємо, влітку у Миколаєві обмежували рух вантажівок вдень через спеку. Деякі авто могли рухатися і вдень.

Поліція звітувала про контроль за дотриманням сезонних температурних обмежень для великовагового транспорту, які діють під час спеки.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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