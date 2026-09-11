 Миколаївщина отримала обладнання для енергетичної інфраструктури від Литви

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Головна Новини Економіка 15:08, 11 вересня, 2026

Миколаївщина отримала обладнання для енергетичної інфраструктури від Литви

Литва передала Миколаївщині енергетичне обладнання. Ілюстративне фото: МикВістіЛитва передала Миколаївщині енергетичне обладнання. Ілюстративне фото: МикВісті

Миколаївська область отримала енергетичне обладнання від Литви в межах допомоги українським підприємствам критичної інфраструктури. Загалом до регіонів України за останні кілька тижнів доставили 17,67 тонни такого обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що за цей період зі складів хабів Міністерства енергетики України до підприємств критичної інфраструктури передали трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.

«Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи», — йдеться в повідомленні.

Допомогу також отримали Київ та Київська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Черкаська й Чернігівська області.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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