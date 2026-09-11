Миколаївщина отримала обладнання для енергетичної інфраструктури від Литви
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївська область отримала енергетичне обладнання від Литви в межах допомоги українським підприємствам критичної інфраструктури. Загалом до регіонів України за останні кілька тижнів доставили 17,67 тонни такого обладнання.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Зазначається, що за цей період зі складів хабів Міністерства енергетики України до підприємств критичної інфраструктури передали трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.
«Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи», — йдеться в повідомленні.
Допомогу також отримали Київ та Київська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Черкаська й Чернігівська області.
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