 Після атаки РФ на Миколаїв госпіталізували дворічну дівчинку: її стан стабільний

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Головна Новини Суспільство 13:03, 11 вересня, 2026

Після атаки РФ на Миколаїв госпіталізували дворічну дівчинку: її стан стабільний

У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв. Фото: ДСНС Миколаївщини

Після російської атаки на Миколаїв у ніч на 10 вересня госпіталізували дворічну дівчинку. Її стан наразі стабільний.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Він нагадав, що через атаки у Миколаєві були пошкоджені житлові будинки, готель та слідчий ізолятор.

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— На зараз госпіталізована одна дівчинка двох років в результаті атак саме 10 вересня. Стан стабільний, — сказав Георгій Решетілов.

Він також розповів про ліквідацію наслідків обстрілу.

— Оперативні заходи виконані, і пожежі загасили, вибухонебезпечні предмети перевірили, дістали, розбирають завали, латають вікна, дахи, працюють комісії по розрахунку шкоди, — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 10 вересня у Миколаєві внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в будівлі готелю. Під час її гасіння рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей.

Тієї ж ночі 10 вересня російські війська атакували Миколаївський слідчий ізолятор. Наразі вирішується питання евакуації людей, які там перебувають.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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