Миколаївська облрада виключила депутата Ніколенка зі складу постійної комісії через порушення регламенту

Анатолій Ніколенко. Архівне фото МикВісті

Миколаївська обласна рада виключила депутата від фракції «За майбутнє» Анатолія Ніколенка зі складу постійної комісії з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, а також комунікативної політики.

Питання розглянули на засіданні сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня.

Відповідну пропозицію на президії обласної ради 9 вересня внесла голова комісії Ірина Підпала. Причиною вона назвала систематичне порушення регламенту та дезорганізацію роботи комісії.

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— Протягом тривалого часу зазначений депутат демонструє поведінку, яка дезорганізує роботу колегіального органу: систематично порушує регламент обласної ради, ігнорує встановлений порядок виступів, веде дискусії на вільні теми, що не стосуються предмета розгляду та проєктів рішень, перебирає на себе функції модератора засідання, зриває розгляд порядку денного під час доповідей керівників структурних підрозділів та запрошених осіб ставить запитання, які не стосується суті, вступає в суперечки, — зазначила вона.

Ірина Підпала також запропонувала доручити апарату облради підготувати відповідний проєкт рішення та звернутися до правоохоронних органів й інших установ, щоб вони надали оцінку діям депутата Анатолія Ніколенка.

— Також прошу вас, Антоне Вікторовичу (голова обласної ради Антон Табунщик, — прим.) звернутися до правоохоронних органів та інших установ щодо надання оцінки діям депутата Ніколенко Анатолія Анатолійовича, — запропонувала Ірина Підпала.

Голова обласної ради Антон Табунщик, коментуючи пропозицію, заявив, що неодноразово був присутній на засіданнях, де виступав Ніколенко, зокрема під час слухань щодо формування госпітального округу. За його словами, поведінка депутата була «кричущою», тому на неї має бути належна реакція.

Водночас Анатолій Ніколенко, як і кожен депутат обласної ради, має входити до складу постійної комісії. Тому під час обговорення на президії зазначили, що після виключення він може написати заяву та увійти до іншої комісії.

Ініціативу винесли на голосування сесії. Депутати підтримали внесення змін до складу постійних комісій облради. 38 голосів було «за», ще 3 депутатів не голосували.

Проєкт рішення про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання

Нагадаємо, що Анатолій Ніколенко став депутатом обласної ради у 2024 році після складення мандатів депутатів від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної, Альони Карої та Руслана Нероди.

Зазначимо, що Анатолій Ніколенко був депутатом Миколаївської обласної ради минулого скликання. Тоді він представляв партію «Батьківщина». У 2019 році він публічно підтримав відкриття ринку землі в Україні, звинувативши аграріїв у захопленні земель. За даними публічних реєстрів, Анатолій Ніколенко очолює приватне підприємство «Фірма «Сідкорн», яке займається вирощуванням зернових та олійних культур.