У Миколаєві відклали визначення компанії для сортування сміття через питання до фінансових документів

Розкриття пропозицій учасників на попрередньому конкурсі, 15 липня 2026 рік. Фото МикВісті

Конкурсний комітет із визначення оператора лінії сортування твердих побутових відходів у Миколаєві поки не визначив переможця. Під час засідання у членів комісії виникли додаткові питання до документів одного з учасників, зокрема щодо його фінансового стану.

Про це розповів заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов в ефірі телеканалу МАРТ.

За його словами, засідання конкурсного комітету відбулося 7 вересня. Комісія розглянула вісім із дев’яти критеріїв оцінювання, за якими суттєвих зауважень не виникло. Водночас залишилися питання за одним із критеріїв — фінансової спроможності учасника.

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Зокрема, підприємство надало фінансову звітність за 2025 рік та перший квартал 2026 року, однак на момент засідання не було звіту за другий квартал 2026 року, тобто за перше півріччя.

— Для нас це було важливо з точки зору розуміння саме фінансової спроможності підприємства та його можливості власними силами реалізувати цей інвестиційний проєкт, — пояснив Ігор Набатов.

Додатковий фінансовий звіт учасник уже надав. Члени конкурсного комітету мають ознайомитися з документом до наступного засідання.

Водночас Ігор Набатов зазначив, що це не єдине питання, яке потенційно може виникнути під час розгляду документів. Тому остаточне рішення про переможця поки не ухвалене.

Очікується, що конкурсний комітет збереться вдруге. За результатами засідання комісія може визначити переможця, однак не виключено, що у інших членів виникнуть нові запитання.

Фінальне рішення має ухвалити Миколаївська міська рада на сесії.

Нагадаємо, що після провального третього конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що готовий підтримати зміни до правил конкурсу, якщо депутати матимуть такі пропозиції. Однак відразу після цього був оголошений четвертий конкурс за тими же правилами, який мав тривати до 31 серпня.

На сесії Миколаївської міської ради 27 серпня розгорівшись дебатами щодо чинних умов конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів мер Миколаєва.

Також детально про всі зауваження Федір Панченко розповів на засідання бюджетної комісії 25 серпня. Він показав презентацію в якій аргументував всі свої пропозиції. Більш детально у матеріалі «МикВісті».

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Миколаїв же тричі оголошував аналогічний конкурс, однак визначити оператора тоді не вдалося.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та тодішній голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Після чого міська влада почала готувати нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії депутати мали затвердити оновлений порядок роботи комплексу з сортування побутових відходів. Але у березні 2026 року голосування провалили. Однак його затвердили через місяць — у травні.

На повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

Однак переможця не визначили. Єдиний учасник не набрав необхідної кількості балів від комісії.

Загалом питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.