«Пропозиціонер» Панченко та головний комунальник Миколаєва прийшли на сесію зі слайдами та влаштували дебати щодо сортування сміття

Полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото для ілюстрації: архів МикВісті

На сесії Миколаївської міської ради 27 серпня розгорівшись дебатами щодо чинний умов конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів мер Миколаєва.

Спочатку присутні заслухали пропозиції щодо змін до умов конкурсу, запропоновані депутатом від партії «Пропозиція» Федора Панченка.

Нагадаємо, що детально про всі зауваження Федір Панченко розповів на засідання бюджетної комісії 25 серпня. Він показав презентацію в якій аргументував всі свої пропозиції. Більш детально у матеріалі «МикВісті».

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На сьогоднішній сесії депутат повторив свій виступ і показав колегам повторно слайди.

В свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич зауважив про несвоєчасність презентації, адже вже проходить четвертий конкурс з визначення оператора сортування сміття, тому ніякі зміни в умови неможливо внести.

Також він задав питання Федору Панченку щодо того, звідки має брати кошти підприємство яке сортуватиме сміття, якщо не піднімати тариф для населення.

— Тобто виходить так, що буде якась організація, яка безкоштовно для нас буде сортувати сміття без підняття тарифу? Щось з ним робитиме, золото. Заробляти на ньому гроші і фактично робити це за гроші, які будуть звідти витягати, — запитав мер.

На що Федір Панченко відповів: «Приблизно так працює 99% бізнесу в світі, який не має доступу до того, щоб збирати кошти з громади».

Олександр Сєнкевич на це зауважив, що громада має в першу чергу забезпечити «сталість розвитку громади» і не наповнювати полігон сміттям, який скоро переповниться.

Скриншот засідання сесії 27 серпня

Також на сесії свою презентацію представив заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Вона стала відповіддю на презентацію Федора Панченка і мала спростувати, на думку департаменту, помилкові судження депутата.

По-перше Ігор Набатов зазначив, що існує нормативний порядок визначення суб’єктів сортування і він не передбачає жодних винагород для міста. Але поки він не діє місто має можливість провести конкурс та мати певну вигоду у вигляді винагороди місту у 10%.

Також він зазначив, що умови конкурсу аналізували у Антимонопольному комітеті і ніяких порушень в них немає. Ігор Набатов нагадав, що до розробки конкурсних умов були залучені депутати міської ради і вони мали змогу вносити свої пропозиції.

Скриншот презентації Ігоря Набатова на сесії міської ради

Крім того, за словами Ігоря Набатова компанії, які приймали участь у попередніх конкурсах різні, тому немає жодного приводу звинувачувати міську раду у лобізмі одного учасника.

— В 2025 році у нас приймав участь ТОВ «Вейс ту енерджі», а в 2026 році участь приймав учасник ТОВ «ЛНКРесайслінг, — зазначив він.

Скриншот презентації Ігоря Набатова

На це депутат Федір Панченко відповів, що ці дві компанії можуть бути пов’язані з ТОВ «ЛНК» і вже були розслідування журналістів з цього приводу.

— Це пов’язані товариства, якими володіють одні і ті самі люди, що ви з мене дурня робите, — сказав Федір Панченко.

Далі Ігор Набатов продовжив і вказав Федору Панченку на те, що у своїй презентації він використав досвід Житомира, але навів невірні дані та завищив вартість тарифу на сортування.

Скриншот презентації від департаменту міського господарства

Скриншот презентації від департаменту міського господарства

Скриншот презентації від департаменту міського господарства

Також керівник департаменту повторив свої репліки, озвучені на бюджетній комісії з приводу того, що підприємство не матиме проблем, якщо не всі містяни будуть платити за послугу.

Ігор Набатов вважає, що сортування продовжує життя полігону і рано чи пізно потрібно вирішувати питання сортування і якщо це не буде робити приватне підприємство, то це робитимуть за міський бюджет.

На всі репліки Ігоря Набатова відповідав Федір Панченко. Він критикував та наводив свої аргументи. Врешті-решт на це відреагував міський голова.

— Федоре Борисовичу, ми всі послухали вашу презентацію. Ми вже всі хочемо закінчення другої презентації та перейти до голосування, — сказав Олександр Сєнкевич.

Також мер ще раз наголосив, що без додаткових вкладень неможливо сортувати сміття: «Тут не про бізнес, тут про те, що треба сортувати сміття, перш ніж його захоронювати. Закон є такий. Бізнес — це другорядне питання»

Міський голова Олександр Сєнкевич та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Скриншот з сесії

Після виступу керівника департаменту міського господарства свою думку висловив депутат Максим Коваленко від партії «Пропозиція». Він зауважив, що дійсно під час роботи над правилами конкурсу на сортування сміття не всі пропозиції депутатів врахували, адже чиновники їх відхиляли. Він також висловив думку, що четвертий конкурс також скоріш за все буде провальним.

— У нас фактично ті критерії, які я готував — частково вони прийняті, а частково відхилені саме чиновниками. Тому мені хотілось би паритетності в цьому голосуванні і щоб участь депутатів не була формальною у робочій групі. Тому Федора Панченка можна запросити і всіх бажаючих. Я не впевнений, що вистачить голосів для затвердження результатів цього конкурсу, — зазначив він.

В свою чергу депутат від «Нашого краю» Сергій Кантор зазначив, що з початку 2025 року його позиція не змінилась і необхідно повернутися до питання створення муніципального підприємства, яке буде займатися сортування сміття.