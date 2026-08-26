На заклик Сєнкевича вчергове змінити правила для сортування сміття відгукнувся «пропозиціонер» Панченко: депутат подав проєкт рішення

Контейнер для сміття у Миколаєві, фото «МикВісті»

Депутат від партії «Пропозиція» та голова бюджетної комісії Федір Панченко запропонував змінити умови роботи майбутнього комплексу сортування сміття, адже, на його думку, чинна модель може створити додаткове фінансове навантаження на комунальне підприємство та мешканців міста.

Свої пропозиції він презентував на засіданні бюджетної комісії 25 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що після провального третього конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що готовий підтримати зміни до правил конкурсу, якщо депутати матимуть такі пропозиції. Однак відразу після цього був оголошений четвертий конкурс за тими же правилами, який мають провести до 31 серпня.

Під час засідання комісії Федір Панченко зазначив, що чинне положення передбачає обов'язкове доставлення всіх відходів, які збирає КП «Миколаївкомунтранс», на сортувальну лінію. За оброблення кожної тонни підприємство має сплачувати оператору за тарифом, який наразі не встановлений.

— Я бачив, їх називають по-різному цю послугу щодо сортування, відновлення відходів чи якось там ще інше. Але суть така, що за якимось тарифом наше КП повинно буде відвезти їм (оператору сортування сміття, — прим.) сміття і за тарифом за тонну сплатити. За терифом, який поки що не прийнято і наперед його неможливо встановити, — зазначив Федір Панченко.

Як приклад голова комісії навів ситуацію в Житомирі, де, за його словами схожа ситуація з Миколаєвом. За словами Федора Панченка, там тариф на оброблення тонни відходів становить близько 988 гривень, однак оператор заявляв, що ця сума покриває лише 57% витрат і тариф необхідно підвищити до приблизно 1600–1700 гривень.

— Я поцікавився і наскільки мені відомо, на це міська рада не пішла і сортувальна лінія зупинена, — зазначив голова комісії.

Федір Панченко припустив, що за подібного тарифу в Миколаєві витрати на оброблення відходів можуть становити близько 238 мільйонів гривень на рік. У розрахунок він заклав близько 140 тисяч тонн відходів, які щороку потрапляють на полігон.

— Така схема, що це далі наше КП повинно буде розкласти в тариф, зібрати з мешканців та підприємств у місті і виплатити цю суму сортувальнику, — зазначив він.

Скриншот з засідання бюджетної комісії, де були презентовані зміни до умов конкурсу

На думку голови бюджетної комісії, додатковою проблемою може стати різниця між сумою, яку комунальне підприємство має сплачувати оператору, та фактичними платежами мешканців. Він зазначив, що рівень недоплат за послуги підприємства становить близько 13–15%. У такому випадку, за його підрахунками, може виникнути касовий розрив у десятки мільйонів гривень. І тоді необхідно буде додатково фінансувати комунтранс з бюджету міста.

— Якщо на них покладається обов'язок зібрати для якогось приватного підприємства 238 мільйонів, то в ідеальному варіанті, якщо всі платять, це працює. Але якщо є недоплата, виникає десь 35 мільйонів касовий розрив для нашого підприємства, — пояснив Федір Панченко.

Він також звернув увагу на механізм виплати комунальному підприємству частини доходу від продажу вторинної сировини. На думку депутата, ця модель недостатньо прозора, оскільки громада фактично не матиме впливу на ціну, за якою оператор продаватиме відсортовані матеріали.

Ще одним ризиком Федір Панченко назвав відсутність у чинному положенні чіткої вимоги щодо місця розташування сортувальної лінії. Теоретично оператор може бути розташований в іншому місті, однак КП все одно буде зобов'язане доставляти туди відходи та оплачувати їх оброблення.

Окремо голова комісії звернув увагу на питання так званих «хвостів» — відходів, які залишаються після сортування та мають бути захоронені на полігоні.

За його словами, у чинному положенні не прописано, якої глибини сортування має досягати оператор. Через це, на думку Федора Панченка, існує ризик, що відходи можуть фактично не сортувати, а одразу направляти на полігон, при цьому оператор отримуватиме плату за їх оброблення.

— Ми привозимо 10 тонн сміття, за це платимо 1500–1700 гривень за тонну, а після цього немає ніяких обов'язків щодо того, яка глибина сортування повинна бути. Вони можуть прийняти цю машину на 10 тонн, одразу відвезти сміття на полігон, захоронити і більше нічого не робити, — сказав Федір Панченко.

Скриншот з засідання бюджетної комісії, де були презентовані зміни до умов конкурсу

Натомість він запропонував іншу модель. За його задумом, базовий тариф для мешканців має залишитися без змін, а учасники конкурсу повинні пропонувати відсоткову надбавку до вартості доставки відходів. Наприклад, один учасник може запропонувати додаткові 10%, інший — 20%.

У такому випадку, за словами Федора Панченка, оператор буде зацікавлений максимально сортувати відходи та зменшувати їх обсяг, який доведеться захоронювати на полігоні. Водночас КП «Миколаївкомунтранс» не матиме необхідності додатково фінансувати оператора, а вартість для мешканців не зростатиме через нову послугу.

— Інвестор реально зацікавлений у тому, щоб максимально все витягнути з того сміття і якомога менше відвезти на полігон. У такому випадку в безпеці і наше КП, і громада, і бюджет, — зазначив депутат.

Федір Панченко повідомив, що підготував власний проєкт змін до положення та договору відповідно до запропонованої моделі. За його словами, над документом він працював близько місяця.

Скриншот з засідання бюджетної комісії, де були презентовані зміни до умов конкурсу

Під час обговорення перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов зазначив, що наведені Федором Панченком розрахунки щодо обсягів коштів, які збирає «Миколаївкомунтранс», можуть бути неточними. Він також навів приклад іншого комунального підприємства — КП «Обрій ДКП», яке зараз платить «Миколаївкомунтрансу» за весь обсяг доставлених відходів, навіть якщо частина коштів від споживачів не надходить.

— Я особисто цієї проблеми не бачу, тому що до мене не звертаються з проблемою дофінансування відповідного комунального підприємства у зв'язку з такою-то ситуацією, — зазначив заступник директора Департаменту ЖКГ.

Ігор Набатов також зазначив, що за законом операторів, які займаються відновленням та видаленням відходів, мають визначати за встановленою процедурою. Відповідні правила повинні бути прописані у регіональному та місцевому планах управління відходами.

— Коли якийсь суб'єкт господарювання побудує сортувальну лінію, спалювальний завод, ще щось і відповідні положення у нас зобов'язані бути відображені у стратегічних документах і відображені, він просто звертається до органів місцевого самоврядування, каже: «В мене ось така потужність, я ввів це в експлуатацію. Ви зобов'язані дати мені сміття». І ми зобов'язані дати йому сміття. Без ніяких 10% виплати якихось там платежів чи ще чогось. Просто він побудувався, він має факт побудови свого об'єкта, є проектна потужність і його зобов'язані забезпечити сміттям, — зазначив Ігор Набатов.

Федір Панченко у відповідь заявив, що його пропозиція стосується саме фінансових ризиків нинішньої моделі. За його словами, навіть якщо в майбутньому законодавство передбачатиме інші правила, це не означає, що місто має вже зараз брати на себе потенційні витрати у сотні мільйонів гривень.

Голова бюджетної комісії підсумував, що вважає запропоновану ним модель безпечнішою для міського бюджету та КП «Миколаївкомунтранс».

— Я не кажу, що все треба відміняти. У такому вигляді ми можемо співпрацювати з інвесторами. В іншому можу забитися на те, що це буде дуже збиткова історія для громади в цілому і дуже дорога для кожного миколаївця окремо, — заявив Федір Панченко.

Під час презентації у членів комісії не виникло додаткових питань. Однак під час голосування за винесення питання на розгляд сесії, проєкт рішення не набрів необхідної кількості голосів. «За» проголосувало 5, ще 4 «утримались».

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Миколаїв же тричі оголошував аналогічний конкурс, однак визначити оператора тоді не вдалося.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та тодішній голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Після чого міська влада почала готувати нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії депутати мали затвердити оновлений порядок роботи комплексу з сортування побутових відходів. Але у березні 2026 року голосування провалили. Однак його затвердили через місяць — у травні.

На повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

Однак переможця не визначили. Єдиний учасник не набрав необхідної кількості балів від комісії.

Загалом питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.