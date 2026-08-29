 У Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище

  • субота

    29 серпня, 2026

  • 17.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2026 субота

  • Миколаїв • 17.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 3:14, 29 серпня, 2026

У Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

У Миколаєві по вулиці 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося через незаконне складування тари та побутових відходів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час інспектування території екоінспектори виявили велику кількість пластикових ящиків для городини, поліетилену та сухих рослинних залишків.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

Оскільки ліквідація таких звалищ належить до повноважень органів місцевого самоврядування, матеріали передали до адміністрації Інгульського району.

Районні посадовці встановили особу, яка захаращувала прилеглу територію, та склали щодо неї протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. Наразі сміття повністю прибрали, а ділянку дали до ладу.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяУ Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

Нагадаємо, у серпні 2026 року мешканці будинку на Озерній,13 у мікрорайоні Намив поскаржилися на переповнені сміттєві контейнери у своєму дворі. За словами жителів, баки швидко заповнюються не лише через побутове сміття мешканців, а й через відходи, які туди викидають торговці та працівники сусіднього ринку. Мешканці просили перенести місце збору сміття в інше місце.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Екологія

Війна завдала земельним ресурсам Херсонщини понад ₴18,1 млрд збитків
Миколаївщина може отримати майже 300 гектарів нових заповідних територій
Понад 6,3 тис. га вигоріло в «Асканії-Нова» з початку червня
Реклама
Читайте також:
новини
«Будь-які заяви сприймаю спокійно. Всі мають працювати на результат», — керівник ОВА Решетілов щодо закликів радника Сєнкевича

Аліса Мелікадамян
новини
«Керувати областю — це не покладання квітів», — Сєнкевич не підтримує слова свого радника щодо керівника ОВА

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві днями підпишуть перші договори на проєктування відновлення будинків за гроші Світового банку

Альона Коханчук
новини
У Департаменті ЖКГ поки не знають, скільки коштуватиме Миколаєву підведення комунікацій під модульні будинки

Юлія Лук’яненко
новини
Зерна побільшало, молока поменшало: що відбувається в сільському господарстві Миколаївщини

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

Понад 6,3 тис. га вигоріло в «Асканії-Нова» з початку червня
Миколаївщина може отримати майже 300 гектарів нових заповідних територій
Війна завдала земельним ресурсам Херсонщини понад ₴18,1 млрд збитків

Росіяни під вечір вдарили по енергетиці Миколаєва «Бандеролями»: пролунало три вибухи

У Миколаєві днями підпишуть перші договори на проєктування відновлення будинків за гроші Світового банку

6 годин тому

У мерії не знають, коли донори почнуть демонтаж готелю «Миколаїв» та зруйнованих будинків

Аліна Квітко

Головне сьогодні