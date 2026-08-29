У Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

У Миколаєві по вулиці 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося через незаконне складування тари та побутових відходів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час інспектування території екоінспектори виявили велику кількість пластикових ящиків для городини, поліетилену та сухих рослинних залишків.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

Оскільки ліквідація таких звалищ належить до повноважень органів місцевого самоврядування, матеріали передали до адміністрації Інгульського району.

Районні посадовці встановили особу, яка захаращувала прилеглу територію, та склали щодо неї протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. Наразі сміття повністю прибрали, а ділянку дали до ладу.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекція

Нагадаємо, у серпні 2026 року мешканці будинку на Озерній,13 у мікрорайоні Намив поскаржилися на переповнені сміттєві контейнери у своєму дворі. За словами жителів, баки швидко заповнюються не лише через побутове сміття мешканців, а й через відходи, які туди викидають торговці та працівники сусіднього ринку. Мешканці просили перенести місце збору сміття в інше місце.