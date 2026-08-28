На Намиві жителі поскаржились, що торговці ринку зносять сміття до їхнього двору

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: МикВісті

У мікрорайоні Намив мешканці будинку на Озерній,13 скаржаться на переповнені сміттєві контейнери та просять перенести їх із двору. За словами жителів, після вивезення сміття баки швидко знову заповнюються, значну частину відходів туди викидають торговці та працівники сусіднього ринку.

В КП «Миколаївкомунтранс» у коментарі «МикВісті» зазначили, що готові перенести контейнери, однак для цього потрібне погодження Заводської адміністрації.

На проблему мешканець будинку Олександр Малицький неодноразово звертав увагу через міський Contact Center. У своїх зверненнях він просить перенести контейнери з двору будинку на асфальтовану ділянку між будинками №13 та №15.

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— Перенесіть сміттєві контейнери з двору будинку Озерна 13, де організоване сміттєзвалище для торговців ринку і магазинів. Є асфальтоване місце між буд.Озерна 13 і 15. Неможливо жителям викинути сміття після роботи. Контейнери миттєво заповнюються після вивозу,— писав Олександр Малицький.

За його словами, контейнери дуже швидко заповнюються після прибирання. Чоловік стверджує, що ними користуються не лише мешканці прилеглих будинків, а й торговці з ринку та магазинів.

— Неможливо жителям викинути сміття після роботи. Контейнери миттєво заповнюються після вивозу, — йдеться в одному зі звернень.

24 серпня мешканець знову опублікував скаргу, зазначивши, що у дворі утворюється фактичне сміттєзвалище.

— День Незалежності у дворі Озерна 13 проходить у залежності від сміттєзвалища 24 на 7, організованого мерією для торговців базару. Вечір 20:00, понеділок. Приберіть звалище, — писав Олександр Малицький.

При цьому в коментарях під дописами інші мешканці звертають увагу ще на одну проблему. За їхніми словами, розташування контейнерів біля проїжджої частини погіршує видимість для водіїв під час виїзду з двору.

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Скриншоти На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Скриншоти

Директор КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало підтвердив, що підприємству відома ситуація.

За його словами, комунальне підприємство вже зверталося до Заводської адміністрації щодо можливості перенесення контейнерів. Однак остаточне місце має бути погоджене комісійно.

— Я не проти перенести контейнери. Для мене немає різниці, забирати їх за 10 чи за 20 метрів від нинішнього місця. Але я не можу самостійно змінити місце розташування контейнерів, — пояснив Андрій Вецало.

Він зазначив, що під час комісійного виїзду представники «Миколаївкомунтрансу» та адміністрації мають визначити місце, де сміттєвоз зможе безперешкодно під’їжджати, розвертатися та забирати відходи.

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: МикВісті На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: МикВісті

Водночас директор підприємства наголосив, що біля ринку вже є окремі контейнери. Вони розташовані неподалік дитячого садка №12.

— Там є контейнери ринку, вони стоять біля дитячого садка №12. Але цим майданчиком можуть користуватися і мешканці інших будинків. Тому тут складно визначити, хто саме наповнює контейнери, – сказав Андрій Вецало.

За словами Андрія Вецала, встановити контейнери виключно для мешканців та окремо для ринку можна лише після узгодження місця.

— Одні хочуть одне, інші хочуть інше. Одним — занадто близько до будинку, другим — занадто далеко, — пояснив він.

Окремо директор «Миколаївкомунтрансу» звернув увагу на особливість забудови Намиву. За його словами, мікрорайон проєктували з урахуванням сміттєпроводів та сміттєвих камер у будинках. Згодом сміттєпроводи у багатоповерхівках позакривали, тому контейнери довелося встановлювати безпосередньо біля будинків.

Андрій Вецало зазначив, що така ситуація характерна не лише для Намиву, а й для інших мікрорайонів Миколаєва, зокрема Лісків та Соляних.

Нагадаємо, що миколаївці поскаржились на переповнені урни на пляжі в мікрорайоні Намив. Через те що смітників замало, сміття почало розлітатись навколо. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на звернення та поставили одну додаткову урну.