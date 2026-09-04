«Сміття розноситься по всій вулиці», — жителька Миколаєва просить огородити територію, де постійно влаштовують звалище

У Миколаєві на розі вулиць 6-ї Слобідської та Севастопольської постійно накопичується сміття та інші відходи, які розносяться по вулиці. Жителі просять огородити територію, щоб далі там не складали сміття.

Про це написала у групі Contact center при Миколаївській міській раді Тетяна Романчук.

Авторка допису зазначила, що у вказаній локації постійно накопичується побутове сміття.

«Через відсутність належного огородження та наявність сміттєвих баків напроти сміття розноситься вітром по прилеглій території та всій вулиці, що створює антисанітарні умови, неприємний запах і забруднює навколишнє середовище», — написала Тетяна Романчук.

Вона просила не просто прибрати сміття, а й встановити огородження, щоб далі люди не могли складати відходи на цій території, а також проконтролювати це.

Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна Романчук Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна Романчук

Адміністрація Інгульського району у коментарях відзвітувала, що стихійне сміттєзвалище прибрали. Разом з тим повідомили, що вже неодноразово говорили з жителями і огороджували територію сигнальною стрічкою.

«Працівники адміністрації району неодноразово на вказаному місці, в тому числі 4 вересня, роз'яснювали мешканцям про недопущення створення сміттєзвалищ. Складені адміністративні протоколи, огороджувалась територія сигнальною стрічною з попередженням», — повідомили в адміністрації.

Інгульська адміністрація відзвітувала, що сміття прибрали. Фото адміністрації району

Нагадаємо, миколаївці неодноразово повідомляють про стихійні сміттєзвалища. У липні в Інгульському районі їх прибрали на пр. Богоявленському, у серпні — на 9-й Поздовжній.

Також у мікрорайоні Тернівка в Миколаєві біля гнізда, де живуть три лелеки, виявили стихійне сміттєзвалище — в адміністрації Центрального району мали перевірити, чи мають жителі прилеглих вулиць договори на вивезення відходів.