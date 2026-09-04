 «Сміття розноситься по всій вулиці», — жителька Миколаєва просить огородити територію, де постійно влаштовують звалище

  • пʼятниця

    4 вересня, 2026

  • 25.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 25.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 19:37, 04 вересня, 2026

«Сміття розноситься по всій вулиці», — жителька Миколаєва просить огородити територію, де постійно влаштовують звалище

У Миколаєві на розі вулиць 6-ї Слобідської та Севастопольської постійно накопичується сміття та інші відходи, які розносяться по вулиці. Жителі просять огородити територію, щоб далі там не складали сміття.

Про це написала у групі Contact center при Миколаївській міській раді Тетяна Романчук.

Авторка допису зазначила, що у вказаній локації постійно накопичується побутове сміття.

«Через відсутність належного огородження та наявність сміттєвих баків напроти сміття розноситься вітром по прилеглій території та всій вулиці, що створює антисанітарні умови, неприємний запах і забруднює навколишнє середовище», — написала Тетяна Романчук.

Вона просила не просто прибрати сміття, а й встановити огородження, щоб далі люди не могли складати відходи на цій території, а також проконтролювати це.

Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна РоманчукМиколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна Романчук
Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна РоманчукМиколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна Романчук

Адміністрація Інгульського району у коментарях відзвітувала, що стихійне сміттєзвалище прибрали. Разом з тим повідомили, що вже неодноразово говорили з жителями і огороджували територію сигнальною стрічкою.

«Працівники адміністрації району неодноразово на вказаному місці, в тому числі 4 вересня, роз'яснювали мешканцям про недопущення створення сміттєзвалищ. Складені адміністративні протоколи, огороджувалась територія сигнальною стрічною з попередженням», — повідомили в адміністрації.

Інгульська адміністрація відзвітувала, що сміття прибрали. Фото адміністрації районуІнгульська адміністрація відзвітувала, що сміття прибрали. Фото адміністрації району

Нагадаємо, миколаївці неодноразово повідомляють про стихійні сміттєзвалища. У липні в Інгульському районі їх прибрали на пр. Богоявленському, у серпні — на 9-й Поздовжній.

Також у мікрорайоні Тернівка в Миколаєві біля гнізда, де живуть три лелеки, виявили стихійне сміттєзвалище — в адміністрації Центрального району мали перевірити, чи мають жителі прилеглих вулиць договори на вивезення відходів.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

На заклик Сєнкевича вчергове змінити правила для сортування сміття відгукнувся «пропозиціонер» Панченко: депутат подав проєкт рішення
«Пропозиціонер» Панченко та головний комунальник Миколаєва прийшли на сесію зі слайдами та влаштували дебати щодо сортування сміття
У Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище
Реклама
Читайте також:
новини
У Південноукраїнську розробили програму підтримки переселенців — трирічний бюджет розписали на ₴4,5 млн

Юлія Лук’яненко
новини
Снігурівський ліцей хочуть обладнати системою резервного живлення за ₴1,7 млн

Альона Коханчук
новини
Уже три засідання міськради підлеглі Сєнкевича ігнорують його доручення прозвітувати щодо тендерів Електротрансу

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік

Даріна Мельничук
новини
В обласній клінічній лікарні у Миколаєві планують відремонтувати проїзди за ₴7,5 млн

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У Миколаєві на 12 Поздовжній ліквідували стихійне сміттєзвалище
«Пропозиціонер» Панченко та головний комунальник Миколаєва прийшли на сесію зі слайдами та влаштували дебати щодо сортування сміття
На заклик Сєнкевича вчергове змінити правила для сортування сміття відгукнувся «пропозиціонер» Панченко: депутат подав проєкт рішення

У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік

Росія атакувала Миколаїв та область безпілотниками, постраждали двоє людей

3 години тому

Перехрестя Обсерваторної та Шевченка у Миколаєві частково перекриють з 5 вересня

Головне сьогодні