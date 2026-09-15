На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукає свідків

На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: Нацполіція

У Миколаївській області 14 вересня маршрутний мікроавтобус зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок аварії чоловіка з травмами ушпиталили.

Про це повідомили в Нацполіції.

Аварія сталася близько 20:20 на автодорозі «Дніпро — Миколаїв» поблизу селища Воскресенське. За кермом мікроавтобуса, який перевозив пасажирів, перебував 61-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження.

«Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди та встановлюють особу велосипедиста, який перебуває під наглядом лікарів», — йдеться в повідомленні.

Слідчі з’ясовують обставини аварії та розшукують свідків, які могли бачити момент зіткнення або мають інформацію про ДТП.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: Нацполіція На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: Нацполіція На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукаж свідків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Вознесенському районі 35-річний водій автомобіля Toyota Avensis у стані алкогольного сп’яніння з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії тяжкі травми отримала 15-річна пасажирка.