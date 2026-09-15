На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з велосипедистом: поліція шукає свідків
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
-
У Миколаївській області 14 вересня маршрутний мікроавтобус зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок аварії чоловіка з травмами ушпиталили.
Про це повідомили в Нацполіції.
Аварія сталася близько 20:20 на автодорозі «Дніпро — Миколаїв» поблизу селища Воскресенське. За кермом мікроавтобуса, який перевозив пасажирів, перебував 61-річний чоловік.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Унаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження.
«Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди та встановлюють особу велосипедиста, який перебуває під наглядом лікарів», — йдеться в повідомленні.
Слідчі з’ясовують обставини аварії та розшукують свідків, які могли бачити момент зіткнення або мають інформацію про ДТП.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
Нагадаємо, що у Вознесенському районі 35-річний водій автомобіля Toyota Avensis у стані алкогольного сп’яніння з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії тяжкі травми отримала 15-річна пасажирка.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.