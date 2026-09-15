У Миколаєві за добу випала майже місячна норма опадів

За добу у Миколаєві випало 31,5 мм опадів — майже місячна норма. Фото: МикВісті

У Миколаєві протягом 14 вересня випало 31,5 мм опадів — це майже місячна норма. Найбільше дощу за добу зафіксували саме в обласному центрі.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Станом на 15:00 14 вересня у Миколаєві випало 26,6 мм опадів. На той момент це становило 78% місячної норми. Однак дощ продовжувався, і до кінця доби кількість опадів зросла до 31,5 мм.

В інших населених пунктах області опадів було значно менше. В Очакові за добу випало 20,8 мм, у Вознесенську — 9,4 мм, Коблевому — 8,9 мм, Баштанці — 8,2 мм, Первомайську — 6 мм, а у Снігурівці — 5 мм.

Таким чином, найбільшу кількість опадів 14 вересня серед метеостанцій області зафіксували у Миколаєві.

Нагадаємо, 6 серпня у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.