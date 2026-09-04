 Спека відступає: на Миколаївщині температура знизиться до +21°C

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Головна Новини Суспільство 22:38, 04 вересня, 2026

Спека відступає: на Миколаївщині температура знизиться до +21°C

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: МикВістіКраєвид Миколаєва. Архівне фото: МикВісті

Після спеки на Миколаївщину прийде помітне похолодання. За прогнозом синоптиків, уже в неділю денна температура знизиться до +21°C.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 5 вересня, на Миколаївщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме від +16°C до +21°C, вдень — від +28°C до +33°C.

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Зазначається, що у Миколаєві вдень очікується невеликий короткочасний дощ, температура підніметься до+32°C.

А вже у неділю, 6 вересня, стане значно прохолодніше. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі опуститься від +11°C до +16°C, вдень до +26 °C.

У понеділок, 7 вересня, опадів не прогнозують. Вітер залишатиметься північно-західним, 7–12 м/с. Температура вночі буде від +11°C до +16 °C, вдень — від +21°C до +26 °C.

Нагадаємо, 6 серпня у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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