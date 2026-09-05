 Миколаївщину накриє сильний вітер: пориви сягатимуть 20 м/с

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Головна Новини Суспільство 16:55, 05 вересня, 2026

Миколаївщину накриє сильний вітер: пориви сягатимуть 20 м/с

Сильний вітер до 20 м/с: на Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності. Фото: архів МикВістіСильний вітер до 20 м/с: на Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві та області сьогодні ввечері посилиться західний вітер — його пориви можуть сягати 20 м/с. Сильний вітер очікується також протягом неділі, 6 вересня.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом, у найближчі 1–2 години швидкість вітру зросте до 15–20 м/с.

ДСНС радить під час сильного вітру не перебувати біля дерев, рекламних конструкцій та інших нестійких об’єктів. Водіям рекомендують не залишати автомобілі під деревами та конструкціями, які може пошкодити вітер.

Нагадаємо, що після спеки на Миколаївщину прийде помітне похолодання. За прогнозом синоптиків, уже в неділю денна температура знизиться до +21°C.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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