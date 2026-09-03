 У Миколаєві та області до кінця доби 3 вересня очікується гроза

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Головна Новини Суспільство 11:55, 03 вересня, 2026

У Миколаєві та області до кінця доби 3 вересня очікується гроза

У Миколаєві та Миколаївській області найближчими 1–2 годинами 10 липня очікується гроза.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, негода триватиме до кінця доби, через що синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Під час грози мешканцям рекомендують залишатися у приміщеннях, зачиняти вікна та прибирати речі з балконів.

На вулиці варто уникати поодиноких дерев і рекламних щитів. Водіїв закликають дотримуватися підвищеної обережності на дорогах.

На Миколаївщині очікується гроза. Фото: Миколаївський ГідрометцентрНа Миколаївщині очікується гроза. Фото: Миколаївський Гідрометцентр

Нагадаємо, що у Миколаєві 6 серпня температура повітря піднялася до +38,8°С. Це відповідає критерію сильної спеки та перевищило попередній температурний рекорд для цього дня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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