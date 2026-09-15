У Миколаєві легковик збив велосипедистку, її госпіталізували
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
-
У Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.
Аварія сталася близько 07:10 у районі перехрестя вулиць Майстерської та 5-ї Воєнної, повідомили у поліції Миколаївської області.
За попередніми даними, зіткнулися велосипед і Nissan Leaf, за кермом якого перебував 50-річний чоловік.
Унаслідок ДТП велосипедистка отримала травми. Її доставили до медичного закладу.
Слідчі з’ясовують обставини аварії. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
Нагадаємо, що у Миколаївській області 14 вересня маршрутний мікроавтобус зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок аварії чоловіка з травмами ушпиталили.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.