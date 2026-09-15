 У Миколаєві легковик збив велосипедистку, її госпіталізували

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Головна Новини Інциденти 13:20, 15 вересня, 2026

У Миколаєві легковик збив велосипедистку, її госпіталізували

У Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Аварія сталася близько 07:10 у районі перехрестя вулиць Майстерської та 5-ї Воєнної, повідомили у поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, зіткнулися велосипед і Nissan Leaf, за кермом якого перебував 50-річний чоловік.

Унаслідок ДТП велосипедистка отримала травми. Її доставили до медичного закладу.

У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: НацполіціяУ Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: Нацполіція
У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: НацполіціяУ Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: Нацполіція

Слідчі з’ясовують обставини аварії. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, що у Миколаївській області 14 вересня маршрутний мікроавтобус зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок аварії чоловіка з травмами ушпиталили.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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