У Миколаєві легковик збив велосипедистку, її госпіталізували

У Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Аварія сталася близько 07:10 у районі перехрестя вулиць Майстерської та 5-ї Воєнної, повідомили у поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, зіткнулися велосипед і Nissan Leaf, за кермом якого перебував 50-річний чоловік.

Унаслідок ДТП велосипедистка отримала травми. Її доставили до медичного закладу.

У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: Нацполіція У Миколаєві легковик зіткнувся з велосипедисткою, її госпіталізували. Фото: Нацполіція

Слідчі з’ясовують обставини аварії. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, що у Миколаївській області 14 вересня маршрутний мікроавтобус зіткнувся з велосипедистом. Унаслідок аварії чоловіка з травмами ушпиталили.