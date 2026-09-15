 Російські дрони атакували агропідприємство на Миколаївщині, постраждав чоловік

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Головна Новини Інциденти 15:57, 15 вересня, 2026

Російські дрони атакували агропідприємство на Миколаївщині, постраждав чоловік

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяНа Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція

У Миколаївському районі 15 вересня російські дрони атакували сільськогосподарське підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, також пошкоджені приміщення та техніка.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Чоловіку надали медичну допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно. На підприємстві після атаки пошкоджені сільськогосподарські приміщення та техніка.

На місці працювали поліцейські, які зафіксували пошкодження та зібрали речові докази.

Атаку розслідують як порушення законів та звичаїв війни.

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяНа Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція
На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяНа Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція
На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяНа Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція

Нагадаємо, що міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив три нові категорії для подання заяв юридичними особами. Йдеться про витрати на переміщення бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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