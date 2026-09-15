Російські дрони атакували агропідприємство на Миколаївщині, постраждав чоловік

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція

У Миколаївському районі 15 вересня російські дрони атакували сільськогосподарське підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, також пошкоджені приміщення та техніка.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Чоловіку надали медичну допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно. На підприємстві після атаки пошкоджені сільськогосподарські приміщення та техніка.

На місці працювали поліцейські, які зафіксували пошкодження та зібрали речові докази.

Атаку розслідують як порушення законів та звичаїв війни.

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліція

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