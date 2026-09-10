У Південноукраїнську за ₴4,5 млн планують закупити труби для підготовки тепломереж до зими

Південноукраїнськ, фото з відкритих джерел

У Південноукраїнську Миколаївської області планують закупити сталеві труби для аварійно-відновлювальних робіт на тепломережах перед опалювальним сезоном 2026-2027 років. На це готові витратити 4,5 мільйона гривень.

Тендер оголосило комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» міської ради, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Матеріали закуповують для теплових мереж і теплових розподільчих пунктів Південноукраїнська та селища Костянтинівка. Закупівлю фінансуватимуть із бюджету громади.

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Зокрема, комунальники планують придбати сталеві труби різного діаметра. Найбільше — 804 метри труб діаметром 159 міліметрів. Також закуплять 228 метрів труб діаметром 273 міліметри, 114 метрів — діаметром 133 міліметри та інші труби.

Крім того, у переліку є сталеві відводи різних розмірів та 20 фланців. Зокрема, планують придбати 105 відводів діаметром від 89 до 426 міліметрів.

Матеріали мають бути новими, виготовленими у 2024-2026 роках, без пошкоджень і слідів корозії. Гарантія на них повинна становити щонайменше два роки.

Поставити закуплені матеріали до Південноукраїнська мають до 20 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 10 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету громади на закупівлю обладнання та капітальний ремонт котельні «Миколаївоблтеплоенерго».

Водночас комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планово готується до опалювального сезону, однак через невирішене питання з боргами підприємству можуть арештувати рахунки.