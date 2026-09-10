На Миколаївщину доставили понад 1 тис. доз вакцини від кору

Миколаївщина отримала понад 1 тис. доз вакцини від кору. Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав 1700 доз вакцини КПК, яку використовують для профілактики кору, паротиту та краснухи.

Про це вони повідомили на свої сторінці у Facebook.

Зазначається, що найближчим часом вакцину розподілять між лікарнями області.

Вакцину доставили та прийняли із дотриманням вимог холодового ланцюга.

«Фахівці контролюють температурний режим та умови зберігання, адже дотримання цих вимог є важливою умовою збереження якості та ефективності вакцини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав 1030 доз вакцини «Гардасил 9» проти вірусу папіломи людини. Препарат уже доставили до закладів охорони здоров’я області.