У Варварівці близько сотні абонентів перепідключають до централізованого водогону

У Варварівці планують відключити старі свердловини та перепідключити мешканців до водогону. Фото: Суспільне

У Варварівці сотню абонентів планують перепідключити зі старих свердловин до централізованого водогону. Йдеться про крайню частину мікрорайону в районі супермаркету «АТБ».

Про це під час апаратної наради розповів віце-мер Миколаєва Віталій Луков, пишуть «МикВісті».

За його словами, раніше ця частина Варварівки отримувала воду з кількох свердловин. Однак вода в них уже багато років не відповідала нормам питної та використовувалася переважно як технічна.

— Там було декілька свердловин ще до того, як з'явився водогін через лиман. Вода в них не відповідала нормам питної, принаймні останні десятки років. Але люди нею користувалися, в основному як технічною. Під час війни ситуація різко погіршилася, крім того, самі труби за ці роки дуже засмітилися, — розповів Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Відновлювати свердловини, за його словами, немає сенсу, оскільки покращити якість води там неможливо. Тому абонентів вирішили поступово переводити на централізоване водопостачання через дюкер.

Роботи КП «Миколаївводоканал» виконує поетапно власними силами. Основну проблему з водопостачанням у районі «АТБ», як очікується, мають вирішити до кінця жовтня.

Водночас місту вдалося залучити 2 мільйони доларів допомоги від Caritas. Ці гроші не підуть безпосередньо на прокладання водопроводу у Варварівці — за них планують закупити обладнання для водоканалу.

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— За дорученням міського голови ми шукали кошти, але наші партнери не дуже бралися за цю роботу, тому що вона складна. Тому водоканал поступово вирішує проблему самостійно. Ми все одно шукали кошти і знайшли їх не на будівництво водогону, а на закупівлю обладнання. Таким чином у водоканалу з'явиться певний ресурс для інших робіт, — пояснив віце-мер.

Яке саме обладнання придбають, наразі узгоджують із водоканалом. За словами Віталія Лукова, це можуть бути насоси, засувки та інше устаткування. Закупівлю за донорські кошти планують завершити навесні 2027 року.

Що з водою у Варварівці?

Нагадаємо, дюкер до Варварівки почали будувати у вересні 2019 року. Частину коштів на нього виділили з державного бюджету, ще 21 мільйон гривень — з бюджету Миколаєва. У листопаді 2020 року водогін під Південним Бугом запустили. Загалом його будівництво обійшлося у 77 мільйонів гривень. Очікувалося, що він забезпечить централізованим водопостачанням близько трьох тисяч будинків.

Однак мешканці Варварівки майже не підключалися до нової системи. За два роки після її запуску це зробили лише 20 домогосподарств. У серпні 2023 року дюкер офіційно ввели в експлуатацію та передали на баланс КП «Миколаївводоканал».

Згодом частину жителів Варварівки, які отримували воду зі свердловин, перепідключили до дюкера. Після цього мешканці почали скаржитися на жовту воду з кранів, тому їм повернули водопостачання зі свердловин.

У січні 2026 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що не вважає 77 мільйонів гривень, витрачених на дюкер, марною інвестицією. Низький попит на підключення він пояснював якістю води, яку на той момент отримував Миколаїв. За його словами, мешканці не хотіли витрачати власні кошти на підключення до водогону, якщо все одно продовжували користуватися водою зі свердловин.

Мер зазначав, що після завершення будівництва нових очисних споруд та відновлення подачі питної води дюкер має стати більш затребуваним. Також міська влада планувала розбудовувати водопровідні мережі у Варварівці та відновлювати додаткові кільця водопостачання.