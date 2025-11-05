Дюкер за ₴77 млн: у Варварівці воду провели, але підключилися лише 20 будинків

У Варварівці побудували водогін за 77 млн грн, але підключилися лише 20 будинків. Ілюстративне фото: Суспільне

У мікрорайоні Варварівка проклали водогін під Південним Бугом, який мав забезпечити питною водою три тисячі будинків. На будівництво витратили 77 мільйонів гривень, але за два роки після запуску до системи підключилися лише 20 господарств.

Про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

За словами заступника директора Ігоря Набатова, проєктно-кошторисну документацію замовили у 2017 році, її розробляли протягом двох років, а у 2019-му почали будівництво. Він зазначив, що тоді проводили аналіз, скільки мешканців можуть підключитися до мережі, але точні дані не збереглися.

Реклама

— Аналітика проводилася ще в той момент, коли запускався цей процес, в частині того, яка кількість потенційних людей буде підключатися до мереж холодного водопостачання. Я не можу назвати зараз точні цифри, тому що вони зараз в мене не збереглися, — запевнив Ігор Набатов.

Підрядник проєкту Олександр Жак розповів, що ідея прокласти дюкер до Варварівки виникла ще у 2009 році, проте тоді вона була занадто дорогою — кошторис становив 53 мільйони доларів. У 2019-му проєкт реалізували за близько три мільйони доларів.

За його словами, труба діаметром 400 міліметрів має запас потужності, щоб у майбутньому подавати воду не лише до Варварівки, а й до Великої та Малої Коренихи.

— Тобто цієї труби буде достатньо. І 12 тисяч жителів Варварівки теж мають змогу використовувати воду. Ми там 9 кілометрів трубопроводів магістральних проклали, там два кільця по Варварівці. І тепер потрібно розгалуження і підключення, — розповів Олександр Жак.

Після завершення робіт у 2020 році дюкер урочисто відкрили, а з початку 2023 року його передали на баланс КП «Миколаївводоканал». Станом на осінь 2025-го водопровідні мережі вже прокладені на кількох вулицях: Веселинівська, Очаківська, Клубна, Врожайна, Зебека (колишня вулиця Суворова), Нансена, Полярна, Надбузька. Загалом понад сім кілометрів. Втім, більшість жителів не поспішають підключатися.

За словами технічного директора «Миколаївводоканалу» Олексія Абабілова, процедура нескладна: потрібно подати заяву, сплатити близько тисячі гривень за технічні умови, а далі — власним коштом провести трубу до будинку. Проте витрати на підключення можуть сягати десятків тисяч гривень, що для багатьох мешканців є непідйомною сумою.

— Сплачують кошти, близько тисячі гривень, за отримання технічних вимог. Потім люди виконують проєкт, будують колодязь на врізці і будують власними грошима ввід у свій будинок. Тобто майже нічого складного, тільки бажання отримати питну воду, — розповів Олексія Абабілов.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що частина людей сумнівається у якості води, тому не поспішає робити врізку. Водночас у місті діє програма безкоштовного підключення — мешканцям потрібно лише оплатити підведення труби до свого будинку.

— Зараз ми найближчим часом запустимо питну нормальну воду і я сподіваюсь, що люди почнуть підключатися, тому що саме підключення ми робимо безкоштовно. Тобто ми прийняли таку програму і, власне, потрібно просто довести труби до свого будинку. І це потрібно зробити за власні гроші. А все інше місто робить безкоштовно, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода, тоді влада повернула їм водопостачання зі свердловин.

Ті, хто вже підключився, кажуть, що водопостачання стало вигіднішим за привізну воду. Наприклад, місцевий житель Ігор витратив близько 40 тисяч гривень на підключення і тепер платить менше, ніж раніше, коли воду доводилося замовляти.

— Двоє людей споживають близько шести кубів води на місяць. Зараз привезти шість кубів води у Варварівку коштує близько 800 гривень, — розповів миколаївець.

Та більшість жителів поки що користуються колодязями або купують технічну воду. Володимир каже, що водогін поруч, але грошей на підключення немає.

— Все життя ми тут звикли без води, економимо. У нас там є міська вода, що нам підключили. І можна підключитися, але на це потрібні гроші, — зазначив Володимир.

Місцева жителька Марина додає, що чекатиме, коли вода стане якіснішою.

— Особливо зараз, коли таке непросте життя, коли подорожчання всього і комунальних послуг. Все це, я не знаю, для нас поки нереально. Так, на жаль, така ситуація, — каже Марина.

До того ж, у Варварівці досі немає каналізації та очисних споруд. Міська влада визнає, що це питання залишається невирішеним і потребує окремого проєкту.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».