Жителів Варварівки перепідключили до дюкера і у кранах потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Причиною погіршення води у мікрорайоні Варварівка стало те, що абонентів перепідключили зі свердловин до дюкера. Одразу після цього вода стала жовтою і непридатною навіть для побутових потреб.

Про це розповіла депутатка Миколаївської обласної ради Алла Воробйова у Facebook.

Зазначимо, що про те, що якість води у кранах жителів Варварівки вона повідомляла «МикВісті» ще у травні. Однак тоді місцеві вважали, що проблема у самих скважинах.

Проте у 2025 році комунальне підприємство «Миколаївводоканал» вирішило перевести частину Варварівки на дюкер — систему, що подає воду з міської мережі.

Реклама

— Майже місяць води в місті не було зовсім. Потім за підтримки міжнародних донорів налагодити більш менш ситуацію з водопостачанням, проте місто, яке тримає оборону на півдні, досі лишається з водою у кранах, яка придатна лише для побутових потреб. Всі ми памʼятаємо, коли не стало води в місті всі почали шукати собі житло в районах де є свердловини та басини — Варварівка, Терновка, Матвієвка, Велика та Мала Коренихи стали самими «елітними» районами міста. Знаю, що мешканці цих районів приймали у себе військових надавали їм можливість випрати одяг та прийняти душ. Але чомусь в 2025 році КП «Миколаївводоканал» вирішило, що мешканці Варварівки можуть обійтися без води з свердловин і перепідкоючили їх на водозабір від дюкера, який подає воду з централізованої водомережі міста. Зрозуміло, що вода в мешканців багатоквартирних будинках стала непридатною навіть для господарських потреб. Люди стали звертатися з проханням перепідключити їх до свердловин, — написала Алла Воробйова.

Проблему вдалось вирішити після того, як депутатка звернулась до першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова. Вона зазначила, що влада перепідключить будинки до водозабору зі свердловин.

Крім того, фахівці працюватимуть над організацією пунктів видачі питної води у Варварівці, про які місцеві також просили владу.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».