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«В кранах тече ситро. Їздити по воду в Миколаїв ми не можемо», — жителі Варварівки просять облаштувати в мікрорайоні пункти видачі води

Жителі Варварівки спілкуються з мером Олександром Сєнкевичем на церемонії запуску дюкера, 2020 рік. Архівне фото: «МикВісті»Жителі Варварівки спілкуються з мером Олександром Сєнкевичем на церемонії запуску дюкера, 2020 рік. Архівне фото: «МикВісті»

Жителі мікрорайону Варварівка у Миколаєві просять владу облаштувати безкоштовні точки видачі води. 

Про це йдеться у зверненні депутата Миколаївської обласної ради Алли Воробйової до міського голови Олександра Сєнкевича, пишуть «МикВісті».

Як відомо, проблема центрального водопостачання для мікрорайонів Варварівка, Велика та Мала Корениха актуальна і по сьогодні. Обіцяний запуск дюкера, який мав вирішити проблему водопостачання ще 5 років тому, так і не стався. 

В експлуатацію дюкер ввели лише в серпні 2023 року. Однак бажаючих підключитись до нього виявилось небагато. 

Жителі Варварівки і досі отримують воду або зі скважин, або наповнюють басейни. Крім того, що люди купують технічну воду для повсякденного користування, вони купують також і питну воду, адже їздити набирати воду в точках видачі у Миколаїв можливість мають не всі.

Крім того, за останній час стан води у скважинах погіршився настільки, що з кранів постійно тече жовта вода.

Вода, яка тече у кранах жителів Варварівки. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайонуВода, яка тече у кранах жителів Варварівки. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайону

«На четвертий рік війни соціальне та матеріальне становище мешканців мікрорайону значно погіршилось і можливість купувати питну воду за ціною 90 грн за балон та додатково купувати технічну воду за ціною 100-120 грн за куб стало фінансово складно. Також вразливим верстам населення мікрорайону, а саме людям похилого віку, багатодітним родинам та родинам, які не мають власного автотранспорту складно доставляти питну воду з пунктів видачі води з міста. Тому мешканці Мікрорайону підняли питання облаштування в мікрорайоні безкоштовних точок видачі питної води», — йдеться у зверненні депутата.

На проблему місцевих відгукнувся депутат Федір Панченко. Він, за словами місцевих, сказав, що у Варварівці є точка видачі води — колодязь із джерельною водою. 

Однак на цьому місці вже давно нічого немає, а сам колодязь залитий під бетон.

На цьому місці раніше був колодязь із джерельною водою. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайонуНа цьому місці раніше був колодязь із джерельною водою. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайону

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень. 

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році. 

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».

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