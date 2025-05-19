«В кранах тече ситро. Їздити по воду в Миколаїв ми не можемо», — жителі Варварівки просять облаштувати в мікрорайоні пункти видачі води

Жителі Варварівки спілкуються з мером Олександром Сєнкевичем на церемонії запуску дюкера, 2020 рік. Архівне фото: «МикВісті»

Жителі мікрорайону Варварівка у Миколаєві просять владу облаштувати безкоштовні точки видачі води.

Про це йдеться у зверненні депутата Миколаївської обласної ради Алли Воробйової до міського голови Олександра Сєнкевича, пишуть «МикВісті».

Як відомо, проблема центрального водопостачання для мікрорайонів Варварівка, Велика та Мала Корениха актуальна і по сьогодні. Обіцяний запуск дюкера, який мав вирішити проблему водопостачання ще 5 років тому, так і не стався.

В експлуатацію дюкер ввели лише в серпні 2023 року. Однак бажаючих підключитись до нього виявилось небагато.

Жителі Варварівки і досі отримують воду або зі скважин, або наповнюють басейни. Крім того, що люди купують технічну воду для повсякденного користування, вони купують також і питну воду, адже їздити набирати воду в точках видачі у Миколаїв можливість мають не всі.

Крім того, за останній час стан води у скважинах погіршився настільки, що з кранів постійно тече жовта вода.

Вода, яка тече у кранах жителів Варварівки. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайону

«На четвертий рік війни соціальне та матеріальне становище мешканців мікрорайону значно погіршилось і можливість купувати питну воду за ціною 90 грн за балон та додатково купувати технічну воду за ціною 100-120 грн за куб стало фінансово складно. Також вразливим верстам населення мікрорайону, а саме людям похилого віку, багатодітним родинам та родинам, які не мають власного автотранспорту складно доставляти питну воду з пунктів видачі води з міста. Тому мешканці Мікрорайону підняли питання облаштування в мікрорайоні безкоштовних точок видачі питної води», — йдеться у зверненні депутата.

На проблему місцевих відгукнувся депутат Федір Панченко. Він, за словами місцевих, сказав, що у Варварівці є точка видачі води — колодязь із джерельною водою.

Однак на цьому місці вже давно нічого немає, а сам колодязь залитий під бетон.

На цьому місці раніше був колодязь із джерельною водою. Фото «МикВісті» прислали жителі мікрорайону

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».