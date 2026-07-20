«Мер може сподіватись та планувати»,  — Кім в уряді підтримуватиме модернізацію очисних споруд Миколаєва

Віталій Кім сказав, що підтримуватиме модернізацію очисних споруд Миколаєва в Уряді. Фото: МикВісті

Миколаївщина зміцнила позиції в уряді,та Миколаїв може сподіватися на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку за співфінансуванням від уряду Данії на модернізацію очисних споруд.

Про це сказав під час фінальної пресконференції новий голова Міністерства у справах ветеранів, екскерівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Журналістка поставила Віталію Кіму питання щодо кредиту на очисні споруди під гарантії уряду. Раніше голова Миколаївської ОВА не був прихильником кредитування. На питання, чи тепер змінилася позиція Віталія Кіма як представника уряду, він відповів так:

— Миколаївщина в уряді зараз зміцнила свої позиції. Пропрацювання з міністерством йде по вектору гранту замість часткового кредиту. Тобто я дуже сподіваюсь, що ми допрацюємо це. Новий голова ОВА допрацює це питання. І мер зможе зараз розраховувати чи планувати, сподіватися, що це буде не кредитна програма, а грантова, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Віталій Кім також пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. Він заявив, що реалізація розпочатих проєктів триватиме, а підтримка регіону має стати більшою.

Очисні споруди для Миколаєва

Нагадаємо, спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначав, що підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Також у березні 2026 року міський голова казав, що загальна вартість проєкту з модернізації водоочисних споруд становить 80 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів євро готовий надати уряд Данії, решта — кредитні кошти ЄІБ.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, незважаючи на готовність Європейського інвестиційного банку виділити гроші, оскільки це вплине на тариф на воду.

У червні міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав, що Європейський інвестиційний банк підтвердив, що буде продовжувати працювати над проєктом оновлення очисних споруд у Миколаєві при співфінансуванні Данії. Крім того, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що «дасть поштовх» цьому проєкту. Міністерство фінансів має дати гарантії для запуску проєкту.

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