Сєнкевич не вважає дюкер у Варварівці «дарма витраченими коштами». Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.

Про це Олександр Сєнкевич заявив під час своєї пресконференції у вівторок, 13 січня, повідомляє кореспондент «МикВісті».

— Це не дарма витрачені гроші. Ми знаходимося в стані війни останні чотири роки. Більше того, у нас був реальний проєкт із будівництва додаткових очисних споруд на правому березі. Ми планували залучити на це міжнародні кошти. Звичайно, після того як у нас зникла питна вода, хто буде проводити собі підключення (до дюкера, — прим.) і витрачати кошти? Навіщо викидати гроші на підключення до тієї води, якщо люди продовжують завозити її собі зі свердловин? — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова впевнений, що після завершення будівництва нових очисних споруд і відновлення подачі питної води до осель миколаївців дюкер все ж стане затребуваним у Варварівці.

Олександр Сєнкевич під час запуску дюкера у Варварівку у 2020 році. Архівне фото: МикВісті

Також Олександр Сєнкевич висловився щодо ініціативи очільника адміністрації Центрального району Олександра Берези, яка передбачає співфінансування з міського бюджету до 50% витрат на підключення мешканців приватного сектору віддалених мікрорайонів до централізованого водопостачання.

— «Миколаївводоканал» розробив цю програму, щоб була можливість підключення до першого колодязя. Наша задача — також розбудовувати систему мереж водоканалу по мікрорайону Варварівка — це відновлення додаткових кілець водопостачання і так далі. Звичайно, це перспективні проєкти, але є можливість підключення тих, хто вже знаходиться поряд з існуючими кільцями, які там прокладені. І для цього якраз буде компенсація для «Миколаївводоканалу», щоб зменшити для людей навантаження на підключення, — пояснив він.

Водночас, за словами Олександра Сєнкевича, програма ще не затверджена, оскільки питання її фінансування залишається відкритим.

Реклама

— Треба розуміти, звідки ми будемо брати фінансування. Я думаю, що найближчим часом ми затвердимо цю програму і, зокрема, будемо звертатися до міжнародних партнерів за підтримкою не місту, а конкретним громадянам, щоб вони профінансували їхнє підключення, — додав міський голова.

Нагадаємо, у мікрорайоні Варварівка у 2020 році проклали водогін під Південним Бугом, який мав забезпечити питною водою три тисячі будинків. На будівництво витратили 77 мільйонів гривень, але за два роки після запуску до системи підключилися лише 20 господарств.

Раніше повідомлялось, що жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода, тоді влада повернула їм водопостачання зі свердловин.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».