У Миколаєві на квартири для мешканців будинку, де вибухнув газ, потрібно ₴17 млн, але грошей у міста немає

Демонтаж багатоповерхівки в Інгульському районі Миколаєва, 24 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

Для придбання квартир мешканцям будинку на вулиці 4-й Поздовжній, 87 у Миколаєві, де вибухнув газ, необхідно близько 17 мільйонів гривень. Наразі цих коштів у міському бюджеті немає, тому питання придбання житла поки відклали.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, 23 травня 2025 року в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 у Миколаєві стався вибух. Як повідомляли в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, причиною став витік побутового газу.

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Унаслідок вибуху перший під’їзд будинку зазнав значних пошкоджень і згодом був визнаний аварійним.

— Прошу поки що переносити (це питання, — прим.) , тому що тих 17 мільйонів, поки що воно ще 17. У нас їх ще немає для придбання цих квартир. Тому це питання нібито переходить вже в повноваження іншого заступника, — сказав перший заступник міського голови Віталій Луков.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що надалі питання передадуть заступнику міського голови Сергію Коренєву, оскільки до його повноважень належать питання управління активами.

— Будь ласка, тоді ми тут міняємо Лукова на Коренєва. Так як управління активів вже в нас буде в нього. І тоді це питання стосується грошей. Я розумію, що у нас його найближчим часом вирішити легко не вийде. Зафіксували, на місяць його відтерміновуємо, заслухаємо, — сказав Олександр Сєнкевич.

Що відомо про демонтаж будинку

Перший під’їзд п’ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі Миколаєва демонтували після вибуху газу ще в грудні 2025 року. Частину мешканців відселили до гуртожитку, інші тимчасово живуть у родичів, друзів або орендують житло.

Влітку того ж року до редакції звернулись самі мешканці пʼятиповерхівки, стурбовані тим, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу.

Перший заступник міського голови Віталій Луков тоді зазначав, що місто має прорахувати необхідну суму та визначити можливий механізм допомоги.

За його словами, йшлося не лише про можливість придбання квартир, а й про інші варіанти — зокрема найм або оренду житла. При цьому площу необхідного житла мали визначати відповідно до кількості зареєстрованих мешканців та чинних нормативів.

Також Віталій Луков пояснював, що використати для цього кошти резервного фонду міста безпосередньо неможливо, оскільки квартири є приватною власністю. Для виділення коштів місту необхідно було передбачити окрему програму.