У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною вибухнув газ

У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною стався вибух газу. Фото: міськрада

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради визнав аварійним перший під’їзд житлового будинку, де 23 травня стався вибух побутового газу.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

За результатами технічного обстеження під’їзд не підлягає ремонту через загрозу обвалу конструкцій і потребує повного демонтажу.

— Відбулася повна руйнація під’їзду, він не підлягає ремонту, лише знесенню. Якщо цього не зробити, може виникнути надзвичайна ситуація. Демонтаж планують провести вже цього року, щоб зберегти тепловий бар’єр у сусідніх квартирах, – розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Роман Возняк в коментарі «МикВісті».

У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною стався вибух газу. Фото: міськрада У Миколаєві знесуть під’їзд п’ятиповерхівки, де весною стався вибух газу. Фото: міськрада

Відділ обліку та розподілу житла має організувати відселення мешканців першого під’їзду у разі їх звернення.

Нагадаємо, що 23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.