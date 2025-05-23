У п’ятиповерхівці Миколаєва вибухнув газ: поранена жінка, пошкоджені авто і квартири

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

Вранці 23 травня в Інгульському районі Миколаєва в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки пролунав вибух. Попередньо, причиною став витік побутового газу.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Унаслідок вибуху постраждала 59-річна жінка. Вона отримала опіки й у важкому стані доставлена до лікарні.

За словами рятувальників, вибух зруйнував внутрішні стіни квартири, пошкодив вікна та балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі. З будинку евакуювали 25 людей. На місці працюють рятувальники, медики, газова служба та поліція. Психологічну допомогу надали 11 мешканцям.

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

У Миколаєві вибухнув газ, фото: ДСНС

Нагадаємо, що раніше у Південноукраїнську також вибухнув газовий балон у дев’ятиповерхівці. Тоді наслідок вибуху постраждав чоловік. У ДСНС зазначили, що в квартирі вибухнув туристичний.