В Південноукраїнську вибухнув газовий балон: є потерпілий

Внаслідок вибуху в дев’ятиповерхівці в Південноукраїнську, що стався вранці 19 листопада, є потерпілий. У ДСНС зазначили, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балон.

Таку інформацію рятувальники повідомили в коментарі «МикВісті».

В ДСНС також уточнили, що постраждав орендар квартири. Чоловіка з опіками та отруєнням госпіталізували.

— В результаті пожежі постраждав орендар квартири, 1958 р.н., якого з гострим отруєнням продуктами горіння, термічним опіком обличчя 1-го ступеня та верхніх дихальних шляхів госпіталізовано до відділення хірургії, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що рятувальники евакуювали чотирьох людей із сусідніх квартир, зокрема трьох дорослих і одну дитину, а мешканці постраждалої квартири самостійно залишили приміщення. Площа пожежі внаслідок вибуху склала 15 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 16 листопада у Миколаєві горіла квартира в Інгульському районі. Довелося евакуювати з дому 12 мешканців. Раніше повідомлялося, що 11 листопада на пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка.