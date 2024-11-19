Вибух у квартирі в Південноукраїнську: на місці сталась пожежа, мешканців евакуйовано

У Південноукраїнську, ймовірно, через вибух у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

За даними місцевого телеграм-каналу Денисюк Пише, у квартирі пролунав вибух.

Як повідомили «МикВісті» в ГУ ДСНС у Миколаївській області, займання сталося на площі 15 квадратних метрів.

Рятувальники евакуювали чотирьох людей із сусідніх квартир, з яких 3 дорослих та 1 дитина. Мешканці постраждалої квартири самостійно залишили приміщення.

Медики на місці оглянули їх, госпіталізації ніхто не потребував.

Рятувальники виводять жителів Південноукраїнська з квартир після вибуху. Фото «МикВісті» надали у ДСНС Миколаївщини Рятувальники виводять жителів Південноукраїнська з квартир після вибуху. Фото «МикВісті» надали у ДСНС Миколаївщини Рятувальники виводять жителів Південноукраїнська з квартир після вибуху. Фото «МикВісті» надали у ДСНС Миколаївщини

Станом на 12:35 пожежу ліквідували. Наразі офіційна причина пожежі не встановлена.

Від ДСНС працювали 5 вогнеборців, 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 16 листопада у Миколаєві горіла квартира в Інгульському районі. Довелося евакуювати з дому 12 мешканців.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада на пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка.