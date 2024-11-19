Вибух у квартирі в Південноукраїнську: на місці сталась пожежа, мешканців евакуйовано
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- Аліса Мелік-Адамян
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13:00, 19 листопада, 2024
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У Південноукраїнську, ймовірно, через вибух у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
За даними місцевого телеграм-каналу Денисюк Пише, у квартирі пролунав вибух.
Як повідомили «МикВісті» в ГУ ДСНС у Миколаївській області, займання сталося на площі 15 квадратних метрів.
Рятувальники евакуювали чотирьох людей із сусідніх квартир, з яких 3 дорослих та 1 дитина. Мешканці постраждалої квартири самостійно залишили приміщення.
Медики на місці оглянули їх, госпіталізації ніхто не потребував.
Станом на 12:35 пожежу ліквідували. Наразі офіційна причина пожежі не встановлена.
Від ДСНС працювали 5 вогнеборців, 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, що 16 листопада у Миколаєві горіла квартира в Інгульському районі. Довелося евакуювати з дому 12 мешканців.
Раніше повідомлялося, що 11 листопада на пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка.
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