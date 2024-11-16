У Миколаєві горіла квартира у п'ятиповерхівці

У Миколаєві горіла кухня у квартирі багатоповерхівки. Фото: ДСНС

У суботу, 16 листопада, у Миколаєві горіла квартира в Інгульському. Довелося евакуювати з дому 12 мешканців.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Вказується, що вранці рятувальникам повідомили про пожежу у будинку. Як з'ясувалося, що горіла кухня квартири першого поверху.

Рятувальники евакуювали з дому 12 мешканців, у тому числі 4 дітей. Пожежу ліквідували. Вказується, що медична допомога на місці не знадобилася. Працювало 11 співробітників, 3 одиниці техніки ДСНС. Причина встановлюється.

У Миколаєві горіла кухня у квартирі багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 11 листопада на пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка