У Миколаєві горіла квартира у п'ятиповерхівці
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- Альона Коханчук
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14:27, 16 листопада, 2024
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У суботу, 16 листопада, у Миколаєві горіла квартира в Інгульському. Довелося евакуювати з дому 12 мешканців.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
Вказується, що вранці рятувальникам повідомили про пожежу у будинку. Як з'ясувалося, що горіла кухня квартири першого поверху.
Рятувальники евакуювали з дому 12 мешканців, у тому числі 4 дітей. Пожежу ліквідували. Вказується, що медична допомога на місці не знадобилася. Працювало 11 співробітників, 3 одиниці техніки ДСНС. Причина встановлюється.
Нагадаємо, що 11 листопада на пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка
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