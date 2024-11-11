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На пожежі в Центральному районі Миколаєва загинула жінка

Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини

Зранку, 11 листопада, мешканці Центрального району Миколаєва сповістили  про те, що горить приватний житловий будинок.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, у будинку знайшли тіло загиблої 79-річної жінки. 

Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів, її причина наразі встановлюється. 

Загалом від ДСНС працювали 11 рятувальників, 2 одиниці техніки й співробітники поліції, які встановлювали причини та обставини пожежі.

Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Центральному районі Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що через обстріл Миколаєва вночі 11 листопада виникла пожежа квартир на 3 та 4 поверхах. Евакуювали 20 жителів будинку. Силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу та 10 спецавтомобілів.

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