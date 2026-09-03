 Миколаївщина отримала понад тисячу доз вакцини проти ВПЛ

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Головна Новини Суспільство 23:32, 03 вересня, 2026

Миколаївщина отримала понад тисячу доз вакцини проти ВПЛ

На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗНа Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав 1030 доз вакцини «Гардасил 9» проти вірусу папіломи людини. Препарат уже доставили до закладів охорони здоров’я області.

Про це вони повідомили на свої сторінці у Facebook.

Зазначається, що вакцину зберігали та перевозили з дотриманням вимог холодового ланцюга. У Центрі препарат тримають у спеціальному холодильному обладнанні, а температуру постійно контролюють. Після отримання медзаклади також мають забезпечити належні умови зберігання вакцини.

«Вакцина «Гардасил 9» призначена для дівчат віком 12–13 років та є важливим засобом профілактики інфекції, спричиненої вірусом папіломи людини (ВПЛ), зокрема захворювань, які можуть призвести до раку шийки матки», — йдеться в повідомленні.

На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗНа Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗНа Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗНа Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Нагадаємо, що впродовж червня–серпня мобільні вакцинальні бригади працювали у 41 населеному пункті Миколаївщини. За цей час щеплення отримали 1765 людей, серед них — 853 дитини.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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