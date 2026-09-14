 Верховний Суд скасував генплан села Чорноморка на Миколаївщині

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Головна Новини Правосуддя 17:45, 14 вересня, 2026

Верховний Суд скасував генплан села Чорноморка на Миколаївщині

Верховний Суд скасував генплан села Чорноморка на Миколаївщині. Фото: chernomorka.infoВерховний Суд скасував генплан села Чорноморка на Миколаївщині. Фото: chernomorka.info

Верховний Суд залишив у силі рішення про скасування затвердження генерального плану села Чорноморка Очаківського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокуратура звернулася до суду в інтересах держави з позовом про визнання протиправним та нечинним рішення щодо затвердження містобудівної документації — генерального плану села Чорноморка із планом зонування території та детальним планом промислової зони для будівництва й експлуатації глибоководного морського порту.

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У вересні 2026 року Верховний Суд підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій та підтримав позицію прокуратури.

Суд встановив, що під час розробки та затвердження містобудівної документації орган місцевого самоврядування порушив вимоги законодавства щодо обов’язкового проведення санітарно-епідеміологічної та екологічної експертиз.

Йдеться, зокрема, про вимоги законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про екологічну експертизу».

Нагадаємо, у квітні 2026 року П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив порушення під час затвердження генерального плану села Чорноморка, що на Миколаївщині. У прокуратурі пояснили, що документ ухвалили без обов’язкових погоджень та експертиз.

Раніше голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко заявляв, що судове рішення ускладнило роботу із землею та нерухомістю й створило проблеми для мешканців.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.
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