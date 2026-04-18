«Прокуратура забрала майбутнє громади», — голова сільради про скасування генплану Чорноморки

Андрій Дмитренко. Ілюстративне фото: Наталія Клименко

Голова Чорноморської громади від партії «Слуга народу» Андрій Дмитренко заявив, що рішення суду про скасування генерального плану села фактично паралізувало роботу з землею та нерухомістю, і створило труднощі для мешканців.

Про це він сказав у своєму відеозверненні в соцмережах, пишуть «МикВісті».

За його словами, Одеський апеляційний суд задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та скасував генплан села, який був ухвалений ще у 2017 році.

— І прокуратура сім років нічого не помічала, не знала, не бачила, а через сім років «схаменулась». На підставі саме цього документу розроблена куча інших. Це і зміна меж населеного пункту, прибережна, захисна смуга, нормативно-грошова оцінка, кадастрові номери, вулиці, адреси — все побудовано навколо цього документу. А сьогодні він вважається недійсним, мешканці Чорноморки стають заручниками відсутності одного документу про майнові та земельні права, — впевнений Андрій Дмитренко.

Очільник громади повідомив, що сільрада тимчасово припиняє видачу документів, пов’язаних із землею та нерухомістю. Дмитренко розповів, що громада готує касаційну скаргу та планує оскаржувати рішення далі. Водночас, за його словами, ситуація ускладнює роботу місцевої влади.

Він також розкритикував позов прокуратури, заявивши про можливі «інші інтереси» та назвав ситуацію штучно створеною проблемою.

— В нас і так тих проблем, не знаєш як вирішувати. Бюджету нема, грошей нема, людей кому працювати, за ті гроші, що ми платимо — нема, — поскаржився він.

А також наголосив, що за весь час дії генплану жодних офіційних скарг на нього не надходило.

— Цей генеральний план був і стратегічним документом, і для області, бо там бачення чорноморців, як ми хочемо жити в майбутньому. Були громадські слухання, всі про нього знали, всі голосували. І сьогодні прокуратура забирає наше майбутнє, — переконаний Очільник громади.

Нагадаємо, що раніше Андрій Дмитренко заявляв, що у громаді всі слюсарі, які обслуговують водогони та каналізацію, були мобілізовані до війська.