 У Миколаєві до Дня міста провели жіночий тенісний турнір: перемогла спортсменка з Вознесенська

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Головна Новини Спорт 18:07, 14 вересня, 2026

У Миколаєві до Дня міста провели жіночий тенісний турнір: перемогла спортсменка з Вознесенська

Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організаториТенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організатори

У Миколаєві 13 вересня провели жіночий одиночний тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2», присвячений Дню міста.

Про це розповіли організатори турніру.

У змаганнях взяли участь 22 спортсменки, серед яких троє дівчат із Вознесенська.

За результатами турніру перше місце посіла Юлія Барчан із Вознесенська. Друге місце виборола миколаївка Олена Гончарова, третє — Юлія Гладкова з Миколаєва.

Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організаториТенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організатори
Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організаториТенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «МикВісті» надали організатори

Організатори подякували всім учасницям за гру, гарний настрій та атмосферу під час змагань.

Нагадаємо, у яхт-клубі в Миколаєві 12 вересня провели Відкритий чемпіонат Миколаївської області з баскетболу 3х3 до Дня міста та Дня працівників фізичної культури і спорту.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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