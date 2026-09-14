У Миколаєві до Дня міста провели жіночий тенісний турнір: перемогла спортсменка з Вознесенська
-
- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
-
-
У Миколаєві 13 вересня провели жіночий одиночний тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2», присвячений Дню міста.
Про це розповіли організатори турніру.
У змаганнях взяли участь 22 спортсменки, серед яких троє дівчат із Вознесенська.
За результатами турніру перше місце посіла Юлія Барчан із Вознесенська. Друге місце виборола миколаївка Олена Гончарова, третє — Юлія Гладкова з Миколаєва.
Організатори подякували всім учасницям за гру, гарний настрій та атмосферу під час змагань.
Нагадаємо, у яхт-клубі в Миколаєві 12 вересня провели Відкритий чемпіонат Миколаївської області з баскетболу 3х3 до Дня міста та Дня працівників фізичної культури і спорту.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.