Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївські спортсменки Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону «RSL Lithuanian International 2026». У фіналі вони перемогли пару з Польщі.
Турнір проходив з 10 по 13 вересня у литовському місті Каунас, повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.
У фіналі жіночої парної категорії Ярослава Ванцаровська та МаріяКорягіна зустрілися з польським дуетом — Юлією Півовар та Дарією Зімнол. Матч тривав 41 хвилину та завершився перемогою миколаївських спортсменок з рахунком 21:16, 21:15.
Ще троє представників Миколаївщини виступили в інших категоріях.
Єгор Романюк у парі з представницею Польщі Каєю Зьольковською дійшов до чвертьфіналу в змішаній парній категорії.
Ярослава Ванцаровська разом із литовцем Рокасом Лесінскасом також увійшла до вісімки найкращих у змішаній парній категорії.
Владислав Кунін пройшов два тури в чоловічій одиночній категорії.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з бадмінтону серед спортсменів вікової категорії до 15 років, що проходив у Києві з 10 по 13 червня.
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