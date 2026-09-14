Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

Миколаївські спортсменки Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону «RSL Lithuanian International 2026». У фіналі вони перемогли пару з Польщі.

Турнір проходив з 10 по 13 вересня у литовському місті Каунас, повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

У фіналі жіночої парної категорії Ярослава Ванцаровська та МаріяКорягіна зустрілися з польським дуетом — Юлією Півовар та Дарією Зімнол. Матч тривав 41 хвилину та завершився перемогою миколаївських спортсменок з рахунком 21:16, 21:15.

Ще троє представників Миколаївщини виступили в інших категоріях.

Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

Єгор Романюк у парі з представницею Польщі Каєю Зьольковською дійшов до чвертьфіналу в змішаній парній категорії.

Ярослава Ванцаровська разом із литовцем Рокасом Лесінскасом також увійшла до вісімки найкращих у змішаній парній категорії.

Владислав Кунін пройшов два тури в чоловічій одиночній категорії.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з бадмінтону серед спортсменів вікової категорії до 15 років, що проходив у Києві з 10 по 13 червня.