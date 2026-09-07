Миколаївський ветеран Дмитро Сабін виборов дві нагороди на другому етапі рейтингового Всеукраїнського турніру «Карпатський Виклик».

Змагання відбулися в Ужгороді 5-6 вересня, повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання проводили, щоб залучити ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю до адаптивного спорту, популяризувати такі дисципліни та сприяти спортивній реабілітації й соціальній адаптації учасників.

Миколаївський ветеран здобув дві нагороди на всеукраїнському турнірі «Карпатський Виклик». Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївський ветеран здобув дві нагороди на всеукраїнському турнірі «Карпатський Виклик». Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївський ветеран здобув дві нагороди на всеукраїнському турнірі «Карпатський Виклик». Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Також турнір допоміг визначити найсильніших спортсменів у своїх категоріях. За результатами рейтингових етапів сформують збірну України, яка представить країну на чемпіонаті Європи International Adaptive Games у литовському Каунасі.

За підсумками турніру, миколаївський ветеран Дмитро Сабін посів перше місце у веслуванні, подолавши 385 метрів за 50,385 секунди, третє місце — у ривку гирі вагою 16 кг, виконавши 39 повторень. У жимі лежачи з результатом 55 кг та 66 повторень він посів сьоме місце.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на Кубку «Юна Україна» з самбо, що проходив в Ужгороді з 29 серпня по 1 вересня.