 Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо

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Головна Новини Спорт 19:23, 03 вересня, 2026

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ «Динамо» України

Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на Кубку «Юна Україна» з самбо, що проходив в Ужгороді з 29 серпня по 1 вересня.

Як повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України, Кубок став відбірковим етапом на Чемпіонат світу.

За результатами змагань миколаївські динамівці вибороли такі нагороди:

  • золоті медалі здобули Юлія Голембієвська, Ілля Гурмаза, Анастасія Єрьоміна та Єгор Пацюк;

  • срібні медалі вибороли Марія Семененко, Ілля Дідняк та Крістіна Стецик;

  • бронзові нагороди здобули Матвій Богуш, Варвара Бащенко та Максим Пільник.

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТМиколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ
Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТМиколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ
Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТМиколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ

Нагадаємо, що спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на Кубку України зі спортивного та бойового самбо, який 14–16 серпня проходив в Івано-Франківську.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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