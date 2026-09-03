Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ «Динамо» України

Миколаївські спортсмени здобули 10 медалей на Кубку «Юна Україна» з самбо, що проходив в Ужгороді з 29 серпня по 1 вересня.

Як повідомили в Миколаївській обласній організації ФСТ «Динамо» України, Кубок став відбірковим етапом на Чемпіонат світу.

За результатами змагань миколаївські динамівці вибороли такі нагороди:

золоті медалі здобули Юлія Голембієвська, Ілля Гурмаза, Анастасія Єрьоміна та Єгор Пацюк;

срібні медалі вибороли Марія Семененко, Ілля Дідняк та Крістіна Стецик;

бронзові нагороди здобули Матвій Богуш, Варвара Бащенко та Максим Пільник.

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ

Нагадаємо, що спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на Кубку України зі спортивного та бойового самбо, який 14–16 серпня проходив в Івано-Франківську.