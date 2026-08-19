Самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Кубку України

самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на Кубку України зі спортивного та бойового самбо, який 14–16 серпня проходив в Івано-Франківську.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

У змаганнях взяли участь чоловіки та жінки, які розіграли 32 комплекти нагород у чотирьох дисциплінах. Кубок України також став етапом відбору до складу національної збірної для участі у чемпіонаті світу.

самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВА самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВА самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину на змаганнях представили троє спортсменів, які здобули нагороди:

Олександр Гик — золота медаль у ваговій категорії до 88 кг;

Віталій Красножон — срібна медаль у ваговій категорії до 79 кг;

Павло Пінзул — бронзова медаль у ваговій категорії до 88 кг.

У Миколаївській ОВА привітали спортсменів та їхніх тренерів із результатами.

Нагадаємо, що спортсмени Школи вищої спортивної майстерності Миколаєва здобули шість медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. Змагання проходили у Львові з 10 до 14 серпня.