Самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Кубку України
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на Кубку України зі спортивного та бойового самбо, який 14–16 серпня проходив в Івано-Франківську.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
У змаганнях взяли участь чоловіки та жінки, які розіграли 32 комплекти нагород у чотирьох дисциплінах. Кубок України також став етапом відбору до складу національної збірної для участі у чемпіонаті світу.
Миколаївщину на змаганнях представили троє спортсменів, які здобули нагороди:
- Олександр Гик — золота медаль у ваговій категорії до 88 кг;
- Віталій Красножон — срібна медаль у ваговій категорії до 79 кг;
- Павло Пінзул — бронзова медаль у ваговій категорії до 88 кг.
У Миколаївській ОВА привітали спортсменів та їхніх тренерів із результатами.
Нагадаємо, що спортсмени Школи вищої спортивної майстерності Миколаєва здобули шість медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. Змагання проходили у Львові з 10 до 14 серпня.
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